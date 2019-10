Zpráva o Zemanově zdraví je signál veřejnosti. Pro odbornější posouzení je nedostatečná, řekl neurolog

PRAHA Zpráva o zdraví prezidenta Miloše Zemana, kterou ve čtvrtek zveřejnila Ústřední vojenská nemocnice, je podle neurologa Jana Martina Stránského hlavně signálem pro veřejnost. V rozhovoru s ČTK ji označil za „informační polozprávu“, která je pro odbornější posouzení podle něj nedostatečná.

„Myslím si, že je to dobře míněný signál pro veřejnost, že tu máme určitou otevřenost. Je to odbornější výklad problémů, o kterých víme, že je pan prezident má. A nic víc, nic míň,“ řekl Stránský. Zpráva podle něj dokladuje, co už bylo o Zemanově zdravotním stavu řečeno.

„Informace velice přesně odpovídají nejen jeho věku, ale i životnímu stylu. Jako lékař jsem si ale poměrně jistý, že jeho problémy se nebudou zlepšovat,“ řekl v pátek Stránský v rozhovoru Českému rozhlasu.

Stránský byl v roce 2009 členem skupiny lékařů a politiků blízkých Václavu Havlovi, kteří diskutovali o možnosti odvolání prezidenta Václava Klause pro psychické onemocnění v době, kdy odmítal podepsal Lisabonskou smlouvu reformující instituce Evropské unie.

Martin Jan Stránský

Pro lékaře-odborníka je podle Stránského zveřejněná informace o prezidentově zdravotním stavu nedostatečná. Chybí v ní podle něj základní věci, které by chtěl lékař o svém pacientovi vědět. „V neurologické části například chybí důkladnější popis,“ řekl. Není také popsáno, jaké infuze Zeman dostal a na jak dlouho.

Stránský také postrádá informace o tom, v jakém stavu prezident z nemocnice odešel, další plán péče a očekávané změny. „Ty jsou velice diskutabilní, protože léčba, o které se tam zmiňují, je prokazatelně neefektivní. Vitamíny na neuropatie prostě nefungují,“ dodal.

Za naprosto nestandardní, i co se týče hlavy státu, označil čtyřdenní pobyt v nemocnici jako rekonvalescenci. Běžně se taková péče podle něj děje v domácím prostředí, lázních nebo rehabilitačním ústavu. „Je otázka, jestli neproběhla nějaká další péče pro nějakou další nemoc, ale to bych nechal jenom na spekulacích,“ uzavřel.

Nemocnice ve zprávě uvedla, že se Zeman léčí pro poruchu výživy spočívající v úbytku a narušené funkci svalů, zejména nohou. Má cukrovku druhého typu a trpí neuropatií. Laboratorní hodnoty, včetně hladiny krevního cukru a dalších parametrů hodnotících cukrovku, jsou podle nemocnice v normě. Prezident za dva roky zhubl 20 kilogramů a trpí nechutenstvím. Lékaři u něho objevili známky dehydratace a podvýživy.

K Zemanově zdraví se Stránský, který je zároveň pacientským ombudsmanem, vyjadřuje opakovaně. Prezidenta kritizoval za výroky o článku Ferdinanda Petroutky v časopise Přítomnost, kterou vydával jeho otec a v současnosti ji vydává on.