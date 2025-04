Policie bude moci kontrolovat mobily migrantů, kteří se neprokáží dokladem

Počítá s tím úprava migračních a azylových pravidel navržená vládními poslanci, kterou se má podle čtyřkoalice Sněmovna začít zabývat ve středu odpoledne.

„Přestaňme říkat, že migrační pakt je pozváním pro migranty. Tohle je zpřísnění podmínek pro ilegální migraci na území České republiky,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan.

Do jednoho by také měla být spojena řízení o neudělení mezinárodní ochrany a o rozhodnutí o návratu cizince do země původu. Žadatelům o azyl budou moci úřady podle ministerstva vnitra také úředně určit místo pobytu nebo nařídit povinnost pobývat v azylových zařízeních.

„Jde o to, abychom mohli zpřísnit legislativu a urychlit vyhošťování,“ uvedl předseda výboru pro bezpečnost Pavel Žáček z ODS.

Opoziční hnutí ANO a SPD odmítají zrychlené schválení vládního návrhu už v prvním čtení. „Nám jde o to, abychom mohli podávat pozměňovací návrhy,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura. Připustil ale, že každé zpřísnění azylových a migračních pravidel je správné.

Zdůraznil, že když bude jeho hnutí po volbách ve vládě – bude usilovat o zavedení principu „jednou a dost“, tedy že by cizinec po spáchání trestného činu přišel automaticky o povolení k pobytu v České republice.

ANO slibuje po volbách nulovou toleranci vůči nelegální migraci

Šéfka poslanců ANO Alena Schillerová slibuje po volbách nulovou toleranci vůči nelegální migraci.

Hnutí ANO podle ní udělá všechno pro to, aby vládní návrh týkající se nových migračních a azylových pravidel neprošel. „Není ničím jiným než tichou implementací migračního paktu do českého právního řádu,“ řekla Schillerová.