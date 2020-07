Petříček vytýká Vojtěchovi špatnou komunikaci. Pohled na Česko se ve světě kvůli zhoršení situace nezměnil, ujistil

Praha Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) nemá signály, že by kvůli zvýšení počtu nakažených koronavirem v Česku některé země přehodnotily pohled na ČR jako bezpečnou zemi. Uvedl to v neděli v pořadu televize Prima Partie. Zpřísněná opatření v Moravskoslezském kraji mohou být podle něj v cizině hodnocena kladně, na druhou stranu ale byla podle jeho názoru špatně komunikována. Petříček nechtěl komentovat výzvy k rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Věc by podle něj mohla nicméně být jedním z bodů pondělního jednání vládní koalice.

Nové restrikce v Moravskoslezském kraji. Roušky se vrací do MHD a vnitřních prostor, akce nad 100 lidí být nesmí K rezignaci či odvolání Vojtěcha vyzvala opoziční občanská demokracie. Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) v pořadu označil chování vlády v případě šíření epidemie v Moravskoslezském kraji za tragické opomenutí a nezvládnutí situace.

Podle Petříčka vláda regionální záležitosti neřeší, je to v kompetencích regionálních hygienických stanic. Ministři za ČSSD byli ale podle něj jako vládní partneři zaskočeni pátečním okamžitým zavedením přísnějších opatření na severu Moravy. Na výzvu k odvolání Petříčka reagoval tím, že je to personální záležitost koaličního partnera. Podle člena sněmovního zdravotnického výboru Daniela Pawlase (KSČM) selhala komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví, krajskou hygienickou stanicí a hejtmanstvím, což mělo „tragické důsledky“. Podle něj ani při jednání výboru z úst zástupců ministerstva nezaznělo, že by se v Moravskoslezském kraji zhoršila epidemiologická situace. Překvapeni pak byli všichni, včetně zástupců kraje a hejtmana Ivo Vondráka (ANO). Ten avizoval, že bude požadovat zdůvodnění nových protiepidemických opatření, která hygienici v pátek s okamžitou platností v regionu nařídili. ‚Nejste Bohové‘. Lidé na chodníku před hygienou v Ostravě vyjádřili svůj názor Petříček k tomu podotknul, že všichni zúčastnění včetně Vondráka jsou z hnutí ANO, takže jde o záležitost koaličního partnera. Hygienici v pátek rozšířili protiepidemická opatření na celý region. Do té doby omezení platila jen v okresech Karviná a Frýdek-Místek. V kraji se tak znovu musí nosit roušky v hromadné dopravě a vnitřních prostorách. Omezení se týkají i návštěv v nemocnicích či domovech seniorů, provozu restaurací a barů, hromadných akcí i takzvaných pendlerů. Okamžitá platnost i rozsah opatření vyvolala kritiku. Před sídlem hygieniků v Ostravě se ještě v podvečer objevily protestní nápisy. Hygienici nová nařízení zdůvodnili případy komunitního šíření covidu-19, u nichž nelze dohledat původ nákazy, a přesunem případů do rizikové skupiny lidí nad 65 let. Označili je za preventivní.