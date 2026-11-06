Poslanci mají jednat o zpřísnění podmínek pro uprchlíky z Ukrajiny před válkou

Lidé, kteří žádají o humanitární dávku, musejí být zaměstnaní, podnikat nebo být evidováni na úřadu práce. Podmínky se nebudou týkat dětí, studentů ani seniorů s dočasnou ochranou.
Žadatelé o humanitární dávku se budou muset zdržovat na území České republiky alespoň 16 dnů v měsíci, za který dávka náleží.
Stanovení minimální doby pobytu v Česku má podle ministerstva vnitra zabránit zneužívání dávek. Opatření má zamezit možným podvodům při žádostech o dávku ze strany lidí, kteří v Česku fakticky nežijí.
„Budeme bojovat proti dávkové turistice,“ řekl po projednání návrhu vládou ministr vnitra za ANO Lubomír Metnar.
Novinkou má být i povinnost pro řidiče vozidel s ukrajinskou poznávací značkou nechat si auto od července 2027 zapsat do českého registru vozidel kvůli postihu přestupků. Dosud stačilo, aby byla vozidla nahlášená v evidenci, a nepodléhala tak stejným technickým kontrolám.
Podle oficiální statistiky ministerstva vnitra bylo k 25. říjnu v České republice registrováno 394 864 uprchlíků z Ukrajiny s dočasnou ochranou.
Koalice ANO, SPD a Motoristů chce také tvrdě zasáhnout proti nelegálnímu zaměstnávání cizinců a jeho zastřenému zprostředkován. Tři až osm let vězení má hrozit tomu, kdo z toho pro sebe nebo pro jiného získá prospěch velkého rozsahu.
Novela, která by dala NKÚ možnost prověřovat hospodaření ČT, se má vrátit do druhého čtení
Před konečným hlasováním je také ústavní novela, která by Nejvyššímu kontrolnímu úřadu dala možnost prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu.
Podle šéfky poslanců ANO Taťány Malé by se návrh měl vrátit do druhého čtení, aby mohly být načten další pozměňovací návrh, který umožní i kontrolu státních a polostátních firem.
Poslanci by také mohli dokončit druhé čtení novely, která bude znamenat změnách v doplňkovém penzijním spoření.
Před závěrečným čtením je ve Sněmovně novela s povinností pěstitelů evidovat elektronicky používání přípravků na ochranu rostlin.
Ve hře jsou koaliční návrhy, které by zvýšily poplatky za odběr podzemní vody nebo omezily přednostní právo mladých zemědělců na pacht státní zemědělské půdy.