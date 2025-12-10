Nehoda uzavřela D11. Pět zraněných, jednoho transportoval vrtulník

Autor: ,
  19:08aktualizováno  19:08
Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. Zranění utrpělo pět lidí, z nichž jednoho přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK). Policie odklání dopravu na 84. kilometru směrem na Opatovice nad Labem, vyplynulo z informací záchranářů a policie.

O nehodě před Hradcem Králové se složky integrovaného záchranného systému dozvěděly okolo 16:30.

„Z počtu pěti zraněných byl jeden přepraven letecky do traumacentra FN HK s poraněním pánve a dolních končetin. Zbývající čtyři osoby byly zraněny lehce a byly přepraveny také do hradecké nemocnice,“ řekla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová.

Hasiči na síti X uvedli, že jednoho zraněného museli vyprostit z havarovaného vozidla pomocí speciálního nářadí.

Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. (10. prosince 20025)
Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. (10. prosince 20025)
Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. (10. prosince 20025)
Nehoda dvou osobních aut na Hradecku uzavřela na 87. kilometru dálnici D11 ve směru na Jaroměř. (10. prosince 20025)
4 fotografie

Podle dosavadních poznatků policie mohlo jít o dvě dopravní nehody. Řidič neznámého vozidla zřejmě podjel osobní auto, které jelo v levém jízdním pruhu a zařadil se před něj.

„Řidič podjetého auta se zřejmě lekl, strhl řízení, auto se otočilo a zastavilo v jízdním pruhu,“ řekla ČTK policejní mluvčí Karolína Macháčková. Tento incident označuje policie jako první nehodu.

Řidič vozidla, které auto podjelo, podle prvotních zjištění policie nejenže nezastavil, ale z místa nehody ujel.

„Druhá nehoda měla nastat vzápětí, co do stojícího vozidla narazilo další,“ řekla ČTK Macháčková. Kdo je viníkem podle ní stále není jasné.

„Zřejmě se jedná o dvě nehody. Příčinami a okolnostmi se budou zabývat policisté z dálničního oddělení v Pravech,“ řekla ČTK Macháčková. Vážné zranění utrpěl řidič osobního vozidla, které zastavilo.

„Dálnice ve směru na Hradec Králové je uzavřena, předpoklad minimálně dvě hodiny,“ sdělili v 17:40 hasiči.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.