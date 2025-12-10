Nehoda uzavřela D11. Pět zraněných, jednoho transportoval vrtulník

O nehodě před Hradcem Králové se složky integrovaného záchranného systému dozvěděly okolo 16:30.
„Z počtu pěti zraněných byl jeden přepraven letecky do traumacentra FN HK s poraněním pánve a dolních končetin. Zbývající čtyři osoby byly zraněny lehce a byly přepraveny také do hradecké nemocnice,“ řekla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová.
Hasiči na síti X uvedli, že jednoho zraněného museli vyprostit z havarovaného vozidla pomocí speciálního nářadí.
Podle dosavadních poznatků policie mohlo jít o dvě dopravní nehody. Řidič neznámého vozidla zřejmě podjel osobní auto, které jelo v levém jízdním pruhu a zařadil se před něj.
„Řidič podjetého auta se zřejmě lekl, strhl řízení, auto se otočilo a zastavilo v jízdním pruhu,“ řekla ČTK policejní mluvčí Karolína Macháčková. Tento incident označuje policie jako první nehodu.
Řidič vozidla, které auto podjelo, podle prvotních zjištění policie nejenže nezastavil, ale z místa nehody ujel.
„Druhá nehoda měla nastat vzápětí, co do stojícího vozidla narazilo další,“ řekla ČTK Macháčková. Kdo je viníkem podle ní stále není jasné.
„Zřejmě se jedná o dvě nehody. Příčinami a okolnostmi se budou zabývat policisté z dálničního oddělení v Pravech,“ řekla ČTK Macháčková. Vážné zranění utrpěl řidič osobního vozidla, které zastavilo.
„Dálnice ve směru na Hradec Králové je uzavřena, předpoklad minimálně dvě hodiny,“ sdělili v 17:40 hasiči.
