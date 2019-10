Co bude za kulatými okny na pražské náplavce? Bar i speciální pobočka městské knihovny

PRAHA Kavárny, ateliéry, bary, dílny, ale i nové toalety. Návštěvníci mohli ve čtvrtek nahlédnout za skla obřích kulatých dveří, vsazených do zdí u pražských náplavek na Rašínově a Hořejším nábřeží. Budoucí provozovatelé prezentovali obsah prostor, v nichž budou od listopadu působit, zatím v poloprázdných místnostech. Před vstupem do kobek nabízeli nápoje a vysvětlovali návštěvníkům, na co se v budoucnu mohou těšit.

„Chtěli bychom dělat různě zaměřené workshopy. Vzhledem k tomu, že budeme mít šicí stroje, tak určitě něco s šitím, pak bychom rádi dělali drobnou truhlařinu a vyráběli hračky pro děti nebo třeba workshop výroby domácí kosmetiky,“ vysvětlovala Lada Čáková z Repair café. Podobně na tom bude i kobka číslo 16 na Hořejším nábřeží. „Městská knihovna zde otevírá speciální pobočku. Poprvé v Čechách tady bude otevřená knihovna pro kutily, budou tam publikace pro lidi, co chtějí něco vyrábět, stroje na zpracování dřeva či 3D tiskárna,“ řekl Jíří Sulženko, kurátor pražských náplavek.

Návštěvníkům se otevírá celkem dvacet kobek na Rašínově i protějším Hořejším nábřeží. Z toho se jedná o tři galerie, dvě dílny, tři ateliéry, pobočku Městské knihovny a ve zbytku se pak nacházejí kavárny. Součástí jsou i troje nové toalety, které jsou navrženy jako krytý exteriér a nejsou zpoplatněné, aby byly dostupné pro všechny návštěvníky. Proces revitalizace náplavek trval deset let. A v rámci středeční akce Dny otevřených kobek zde prezentoval novou podobu náplavek její architekt Petr Janda ze studia Brainwork spolu s popularizátorem architektury Adamem Gebrianem. Ti samotný program akce odstartovali komentovanou procházkou. Do prostor se vrací (staro)noví provozovatelé, například bar a samoobslužná dílna pro opravy bicyklů Bajkazyl nebo Avoid Gallery. Avoid objevil náplavku pro své kulturní akce již v roce 2009. V posledních dnech provozovatelé přebírají prostory a během listopadu v nich spustí regulérní provoz. Plné fungování však zatím neumožňuje nedokončený kolaudační proces. „Kromě architektonické a stavební části prací je revitalizace náplavek také náročným administrativním úkolem. Jedná se vlastně o čtyři separátní stavební řízení na území dvou městských částí, a proto i náležitosti nutné k jejich dokončení zaberou nezanedbatelný čas,“ vysvětloval koordinátor Jan Nejedlý ze správy náplavek odpovědný za proces revitalizace. Záštitu nad slavnostním otevřením kobek pro veřejnost udělil Jan Chabr, radní pro majetek hlavního města Prahy. „Den otevřených kobek je první akcí, kdy může nové zrekonstruované prostory navštívit široká veřejnost. Zatím sice v provizorním režimu, ale nepochybuji o tom, že po ukončení kolaudačního procesu a přechodu do regulérního provozu si nové provozovny své návštěvníky rychle najdou a náplavka bude žít i v nadcházejícím zimním období,“ doplňuje Jan Chabr. Revitalizace pražských náplavek je jednou z největších investic hlavního města Prahy do veřejného prostoru za poslední desítky let.