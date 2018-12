Zrekonstruované Národní muzeum od října zdarma navštívilo přes 200 tisíc lidí. Stáli i stametrové fronty

Praha Davy lidí na poslední chvíli využily možnost navštívit do 31. prosince zdarma historickou budovu Národního muzea (NM) v Praze. Také ve čtvrtek se před vchodem vytvořila dlouhá fronta zájemců všech generací. Mnoho rodičů s dětmi využívá volna svých školáků. Historickou budovu muzea od jejího částečného otevření 28. října navštívilo přes 200 000 lidí. Údaje o počtu lidí, kteří do muzea dorazili během vánočních svátků, bude mít jeho vedení k dispozici na začátku ledna, řekla ve čtvrtek mluvčí muzea Kristina Kvapilová.

Stovky metrů dlouhá fronta zájemců o prohlídku muzea se kolem poledne táhla od muzea až do průchodu pod magistrálou. „Na prohlídku se těšíme, i když už tady stojíme přes dvě hodiny. Jsem tady s partou svých kamarádů, vnoučky jsme nechali rodičům, ty by asi nebavilo tady takhle stát,“ řekla Marie Bezděková z moravského Tovačova stojící těsně před vchodem.



Naopak na druhém konci fronty postávala dívka, která se představila jako Viktorie od slovenské Nitry. „Ani nevím, jestli tady vydržíme takhle dlouho. Podle mě půjdeme pryč, i když naštěstí není moc zima,“ sdělila.



Muzeum se u příležitosti stého výročí vzniku Československa letos částečně otevřelo po tříleté rekonstrukci a sedmi letech od svého uzavření. Oprava stála 1,8 miliardy korun. „Jsme rádi, že je o muzeum takový zájem. Chtěli jsme dát možnost co největšímu počtu lidí, proto bylo otevřeno kromě Štědrého dne i o vánočních svátcích,“ uvedla Kvapilová. „Poslední den, kdy mohou lidé zdarma navštívit historickou budovu Národního muzea, bude 31. prosince. Každý den je otevřeno od deseti do osmnácti hodin,“ dodala.

V novém roce bude budova otevřena návštěvníkům od 2. ledna. Lidé si vedle opravených historických interiérů budou moci nadále prohlédnout Česko-slovenskou a Slovensko-českou výstavu a expozici dvou stovek nejvýznamnějších předmětů ze sbírek NM.

Základní vstupné do historické budovy bude od začátku příštího roku 250 korun stejně jako do Nové budovy, ve které je pro návštěvníky připravena zoologická expozice Archa Noemova, výstava Keltové a přírodovědecká výstava Světlo a život. Rodinné vstupné do každého z objektů je za 420 korun. Za 350 korun a za 500 korun pro rodinu si také lze koupit lístky do obou objektů. Historická budova v lednu stále nebude bezbariérově přístupná.

V únoru bude muzeum pro návštěvníky uzavřeno kvůli údržbě a přípravě na finální kolaudaci budovy. Od března bude budova uvedena do běžného návštěvnického provozu včetně zpřístupnění nových zastřešených dvoran a bezbariérového vstupu. Během jara pak bude pro návštěvníky otevřena podzemní spojovací chodba mezi historickou a novou budovou. Od jara se také rozšíří počet výstav v historické budově.