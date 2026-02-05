Zřiďte nezávislou komisi, která prošetří zneužívání v církvi, žádají oběti

„Otázka zneužívání v církvi je skutečně masivní. Ve Francii pro představu nezávisle prošetřili rozsah problematiky a zjistili 216 000 obětí zneužívání katolickými kněžími. Taková je ta masa. Tady jsme se vlastně potkaly jenom dvě rodiny, kde každá má tři oběti. Chceme svou návštěvou (u prezidenta) poukázat na to, aby se ta záležitost skutečně řešila a prošetřila, aby i v Česku po vzoru západních zemí přišla nezávislá vyšetřovací komise, která řekne, jak to bylo,“ uvedl Koubek.
Podle něj jsou modely komise dva. V první verzi ji zřizuje výzkumná instituce či univerzita. Ve druhé tým spadá pod státní instituci, tedy třeba pod ombudsmana.
Podobná komise vznikla před 16 lety i v Rakousku. V březnu 2010 tam vypukl skandál kvůli zneužívání dětí v katolické církvi. Do měsíce církev zřídila tým, za jehož vznikem stál rakouský kardinál Christoph Schönborn a který vedla bývalá hejtmanka jedné ze spolkových zemí. Jen do konce roku se komisi přihlásilo 729 osob a prvních 97 z nich získalo i odškodnění z fondu, který kvůli tomu katolická církev zřídila.
Oběti vedle vzniku komise žádají také rezignaci českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila, který podle nich pachatele kryl. Jsou také proti tomu, aby Česko podepsalo Vatikánskou smlouvu. Uvedly, že dokument v nynější podobě by zhoršil situaci obětí, rozšířil by zpovědní tajemství a znemožnil vyšetřování. Míní, že by mohl být protiústavní.
Oběti se obrátily na nového arcibiskupa Stanislava Přibyla. Obratem jim odpověděl. První „schůzka mezi čtyřma očima“ by se měla uskutečnit v únoru, řekl další z účastníků dnešního setkání s prezidentem Jan Rozek. Podle něj primas v dopise naznačil, že by se s oběťmi sešel na neutrálním místě. Ocenily to.
Oběti se na Pavla obrátily už dřív. Požádaly ho, aby se jich při své lednové návštěvě u papeže Lva XIV. ve Vatikánu zastal. Prezident to přislíbil. Před cestou řekl, že hlava katolické církve má na věc jasný pohled a vybízí církevní představitele, aby se snažili problém řešit.