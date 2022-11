Sněmovna řeší konec EET. Podnikatelé nebudou podezřelými, míní Stanjura

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Podnikatelé přestanou být sprostými podezřelými, kteří se musí 24 hodin denně sedm dní v týdnu vyviňovat a dokazovat státu, že nešvindlují, že nešidí,“ řekl Stanujra. Poukazoval také například na to, že roste počet bezhotovostních tržeb, u nichž povinnost evidence není.

Loni představovaly 60 procent všech tržeb a v roce 2025 půjde podle výhledu o 80 procent, podotkl Stanjura. Navíc zmínil zavedení a nynější rozšíření možnosti využívání paušální daně, kde má elektronická evidence tržeb jen zanedbatelný vliv.

Bývalá ministryně financí Schillerová míní, že zrušení EET je prakticky jediným bodem vládního programu, který se koaličnímu kabinetu Petra Fialy (ODS) pravděpodobně podaří naplnit. „Přesně v tomto vidím jeden z hlavních důvodů této zcela nelogické a hloupé snahy zrušit elektronickou evidenci tržeb,“ řekla.

Jde podle ní o „nesmyslný boj“ proti všemu, co zavedly minulé vlády s účastí ANO. Zrušení EET bude živou vodou pro šedou ekonomiku, prohlásila Schillerová.

Zástupci ANO trvají na tom, že jeden ze stěžejních projektů předsedy hnutí Andreje Babiše ještě jako ministra financí narovnal podnikatelské prostředí a vynesl státu víc peněz. Nynější koaliční vláda Petra Fialy (ODS) naopak tvrdí, že elektronická evidence tržeb představuje jen zátěž pro podnikatele, přínosy pro stát zpochybňuje.

Vedle zamítnutí bude dolní komora hlasovat také o dalším návrhu ANO, aby elektronická evidence tržeb zůstala i nadále dobrovolná. Rozpočtový výbor přijal i k této úpravě nesouhlasné stanovisko. Pozastavená, a tedy dobrovolná, je evidence tržeb od covidové epidemie.

Elektronická evidence tržeb začala platit od prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 byla povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Následně se měla rozšířit na další obory, šlo například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty.

Původně měla být poslední fáze spuštěna od loňského května a do EET se mělo podle odhadů zapojit dalších zhruba 300 000 podnikatelů. Pokud by zákon o evidenci tržeb nebyl zrušen, od ledna by byla EET znovu spuštěna v povinném režimu a v plném rozsahu.