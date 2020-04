Konec omezení volného pohybu přehledně: kamarádit se smíte stále jen v rouškách

Praha Omezení volného pohybu jako takové od pátečního rána padlo. Jedná se o jedno z nejzásadnějších rozvolnění, které vláda schválila. Fakticky, protože na rozdíl od ciziny je kam zajít, i mentálně, protože to vrací pocit svobody. Ale opatrně, hygienická obezřetnost pořád platí.

Můžu jít kamkoliv?

S výjimkou podniků a provozoven, které ještě čekají, až na ně přijde řada s otevřením, ano. Doposud se smělo vycházet ven pouze v nutných případech, zjednodušeně řečeno „do práce, nakoupit, domů“. Povoleny byly také zdravotní procházky v parcích a přírodě.

Jak se otevíraly a otevírají různé podniky a služby, přestávalo už plošné omezení volného pohybu dávat smysl. Protože když se můžete na půl dne vydat prohlížet regály v hobbymarketu, proč byste si nesměli třeba sednout s knížkou na lavičku.

Je jedno, kolik lidí se společně potká?

To je pořád omezené, ale o něco velkoryseji. Do pátečního rána se mohli potkat maximálně dva lidé, co spolu nepracují nebo nebydlí pod jednou střechou, teď už je strop na deseti osobách, které se mohou na veřejném místě srocovat.

S devíti dalšími přáteli nebo rodinnými příslušníky se můžete vypravit na procházku nebo výlet, sednout si k vodě nebo se potkat u někoho z nich na grilování.

Jak je to s rouškami?

Na povinnosti zakrýt si nos a ústa maskou či šátkem se nic nemění. I když se desetičlenná parta potká někde, kde kromě nich není ani živáčka, pravidlo stále platí. „Roušky změnou dotčeny nejsou, lidé by je měli mít nasazeny,“ sdělil serveru Lidovky.cz hlavní epidemiolog Roman Prymula.

Podle vládního nařízení se musí udržovat také dvoumetrový distanc a nezapomínat na dezinfekci. To se týká hlavně obchodů, ale třeba u svateb si mají vydezinfikovat sváteční hosté ruce poté, co si je podají ke gratulaci.

Co návštěvy v domácnostech či zahradě?

Můžete zajet za babičkou k velkému rodinnému obědu, můžete i posedět s přáteli na jejich zahradě. I tady by ovšem mělo platit pravidlo dvou metrů a nasazené roušky. Je jasné, že při jídle nebo pití musí ústenka stranou, v takovém případě by si měli lidé, byť jsou si blízcí, o pár metrů odsednout a nepůjčovat si příbory.

Smí se venku jíst nebo popíjet?

Je to možné v takzvaně nezbytných případech. Teoreticky to znamená, že si můžete dopřát sousto, když umdléváte hlady, a doušek, když vás sužuje žízeň, případně poskytnout dítěti rohlík, když se ho dožaduje. V praxi je jasné, že otevřená výdejová okénka s pochutinami pevného i tekutého skupenství lákají k nákupu i zbytného občerstvení. Konzument si musí poodejít.

„Konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů,“ uvádí vládní nařízení.

Mění se něco na na venkovním sportování?

Rozhojňuje se počet osob, co spolu mohou společně sportovat, také ze dvou na deset. Když spolu deset lidí kluše, bruslí, šlape do pedálů nebo kope do balonu, nemusí u toho mít ve venkovních prostorách nic na ústech, ale musí kolem sebe u toho „kroužit“ v alespoň dvoumetrových rozptylech.

Pořád se nesmí do šaten a umýváren, ale dovoleny jsou záchody, jen se na nich nesmí lidé hromadit a prostory se musí hojně dezinfikovat.