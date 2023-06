Soud vrátil na začátek soud s Vrabelem za slova o útoku jadernými hlavicemi

„Vůbec to není tak, že by to skončilo. Není to tak, že by Česká republika byla super, že by tu najednou zavládla spravedlnost,“ reagoval na rozhodnutí odvolacího soudu Vrabel ve videu, které zveřejnil na své facebookové stránce.

Na posun v případu upozornila v pondělí Česká televize.

„Jeho výroky mohly u občanů vyvolat obavu z přímého konfliktu s Ruskou federací,“ řekl při zdůvodnění rozsudku prvoinstančního soudu soudce Lukáš Svrček.

Vrabel označil u prvoinstančního soudu stíhání za politické a za snahu umlčet opozici. Prohlásil, že jeho cílem bylo znepokojit národ. Argumentoval také, že premiér Petr Fiala loni řekl, že jsme ve „válce“ a děsil tím občany. Jestliže má právo předseda vlády říkat svůj názor, chci ho taky, řekl Vrabel.

Loni na podzim organizoval Vrabel protivládní protesty. V září i demonstraci 28. října se na nich sešlo několik desítek tisíc lidí. Zorganizoval také 17. listopadu pochod k budově České televize.