Češi začali kvůli teplému počasí sundávat na veřejnosti roušky. Je to rizikové chování, míní Prymula

PRAHA Povinné nošení roušek skončí zřejmě v polovině června, shodují se ministr zdravotnictví i přední epidemiologové. Podle Rastislava Maďara a Romana Prymuly je ale nutné zatím vytrvat, dodržovat nastavená pravidla a postupovat logicky krok za krokem. Řada lidí totiž odkládá roušky už nyní.

Zhruba od poloviny června by už nemusela platit povinnost venku nosit roušky či jinou ochranu úst a nosu. Ve čtvrtek to na Twitteru napsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) s tím, že povinné by zůstaly nadále ve vnitřních prostorách, včetně MHD. „Shodl se na tom tým epidemiologů pro řízené uvolňování karantény,“ uvedl Vojtěch.

V případě zachování příznivé epidemiologické situace bychom mohli roušky ve venkovních prostorech odložit od poloviny června. Shodl se na tom náš tým epidemiologů pro řízené uvolňování karantény. Povinnost bude nadále přetrvávat ve vnitřních prostorách, včetně MHD. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) May 7, 2020

Mnoho lidí ale roušky nenosí již nyní, i kvůli počasí. Když se člověk prochází ulicemi a zejména pak parky, nelze si nevšimnout, že někteří v teplých dnech roušku odkládají buď úplně, případně ji mají pouze ležérně svěšenou za uchem či jim visí na krku. „Je to rizikové chování,“ konstatoval pro server Lidovky.cz náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Epidemiolog nicméně připustil, že pokud na daných místech lidí není mnoho a dodržují rozestupy, tak je logické si roušku sundat.



Koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar doplnil, že někteří bohužel již z netrpělivosti nedokážou nastavená opatření dodržovat. „Když se sníží pochopení lidí ve společnosti pro nějakou preventivní věc, tak to potom porušují a může to nadělat více škody než užitku,“ řekl pro server Lidovky.cz Maďar.

Podle Maďara je důležité po dobu uvolňování velkých karanténních opatření, která nastanou 11. a 25. května, dodržovat tři základní pilíře – zachovávat odstup, nosit roušky a dbát na hygienu rukou. „Když poté počkáme zhruba další dva týdny a nic to s epidemiologickou situací neudělá, roušky budeme moci venku odložit,“ řekl Maďar s tím, že rozvolňování opatření musí být řízené.

Stejný názor zastává také Prymula, podle kterého rozhodnutí ohledně roušek padne zřejmě koncem května. Pravděpodobnost zrušení povinnosti mít je takřka všude je podle něj značná.

Hygienička a ředitelka protiepidemického odboru z Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová si myslí, že omezení nutnosti nosit roušky je na místě. „Je prokázáno, že roušky jsou jedním z nejúčinnějších prostředků v zamezení šíření koronaviru, nicméně když rouška navlhne, ztrácí svou účinnost,“ vysvětlila pro server Lidovky.cz Jágrová svůj názor a upozornila, že právě v letních měsících by něco takového mohlo jednoduše nastat.

Zákaz pohybu na veřejnosti bez roušek či šátků v tuzemsku platí od 19. března. Výjimku mají například děti od dvou do sedmi let v mateřských školách nebo členové domácnosti jedoucí v jednom autě.