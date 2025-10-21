Na otázku, zda plánuje zrušit koncesionářské poplatky a čím budou nahrazeny, odpovídal předseda ANO v pořadu, který zveřejnil na sociálních sítích před svou čtyřdenní dovolenou.
„Platí to, že chceme udělat to, co udělalo sedmnáct zemí v Evropské unii. Přejít z koncesionářských poplatků na rozpočtové financování, nebude to budit takové emoce,“ doplnil první místopředseda ANO Karel Havlíček. Babiš mu přitakal: „Přesně tak.“
Umožnit kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem má novela Ústavy, kterou minulý týden začal projednávat Senát jako společný návrh zákonodárců napříč stranami. Poslancům by horní komora mohla dokument poslat na příští schůzi, která se uskuteční 26. listopadu.
Návrh, který Babiš označil za krok předcházející zrušení televizních a rozhlasových poplatků, pak budou projednávat obě komory parlamentu.
Poplatek České televize se v květnu zvýšil ze 135 na 150 korun měsíčně, u Českého rozhlasu ze 45 na 55 korun. Platit ho musí i domácnosti, které nevlastní televizi, ale například chytrý telefon, počítač nebo tablet umožňující příjem televizního signálu.
ANO slibuje v programu i sloučení televize a rozhlasu
Hnutí ANO ve svém volebním programu uvádí, že navrhne sloučení České televize a Českého rozhlasu do jednoho veřejnoprávního mediálního subjektu. „Tento krok povede k efektivnějšímu využití zdrojů a odstranění duplicitních nákladů,“ stojí v programu.
Hnutí SPD, které s ANO jedná o vládě, má v programu také zrušení koncesionářských poplatků za Český rozhlas a Českou televizi. Zároveň chce obě instituce i Českou tiskovou kancelář spojit do jedné, státem financované zpravodajské organizace.
Financování České televize a Českého rozhlasu přímo z rozpočtu nechtějí Motoristé sobě
Plány ANO a SPD mohou narazit u třetího partnera rodící se koalice. „Nechceme, aby veřejnoprávní média byla financována přímo ze státního rozpočtu – tím by se stala vládními,“ uvádějí Motoristé sobě ve svém programu.
Za nepřijatelné považují také vybírání koncesionářských poplatků z telefonů a tabletů. „Takový vztah diváka či posluchače s dodavatelem programu je mírně řečeno toxický a měl by se urychleně změnit,“ napsal na síti X poslanec a kandidát na ministra kultury Oto Klempíř.
Podle něj existuje prostor pro úspory jak v České televizi, tak v Českém rozhlase, nikoli však ve slučování odlišných médií.
O programu v oblasti kultury a o budoucnosti veřejnoprávních médií mají ANO, SPD a Motoristé sobě jednat v pátek.