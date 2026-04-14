Vláda svým návrhem reaguje na prudké zdražení paliv po napadení Íránu Spojenými státy americkými a Izraelem a eskalaci konfliktu, která omezila propustnost Hormuzského průlivu z Perského zálivu do Indického oceánu.
Situace není tak naléhavá, tvrdí Kovářová
„Myslím, že ta situace není tak naléhavá, abychom to museli řešit v legislativní nouzi,“ tvrdí poslankyně za STAN Věra Kovářová.
Vláda podle ní bojuje s následkem, nikoli s příčinou – tedy s uzavřením Hormuzského průlivu.
Řekla, že pevně věří, že dopad na malé čerpací stanice nebude tak velký. Zpochybnila i to, že ministryně financí Alena Schillerová každý den ve 14 hodin vyhlašuje maximální ceny nafty a benzinu na příští den.
„Regulace nahrazuje základní tržní mechanismus,“ kritizoval kroky vlády šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „Věcně nedivím důvod, proč by vláda využívala stav legislativní nouze,“ prohlásil Jakob, Podle něj to ani neobstojí před případným soudním přezkumem.
Jakob označil kroky Babišovy vlády ANO, SPD a Motoristů sobě za socialistické experimenty, které jsme desítky let nezažili.
Nový zákon nahradí současné opatření, které vláda přijala s platností do konce dubna. Ministerstvo financí podle něj každý den ve 14 hodin zveřejňuje maximální cenu nafty a benzinu na následující den a prominulo i část spotřební daně na naftu.
Odpuštění části spotřební daně zatím podle Schillerové stálo státní rozpočet 800 milionů korun.
Nevím, bohužel, jak se vyvine konflikt na Blízkém výboru, řekla poslancům Schillerová
„My jsme využili zatím oprávnění, které nám dává zákon o cenách, a zastropovali jsme marže,“ řekla rozpočtovému výboru ministryně financí Alena Schillerová. „Nevím, bohužel, jak se vyvine konflikt na Blízkém východě,“ uvedla ministryně financí.
Marže u paliv na dopravních tepnách byly podle ní šest až deset korun, řekla poslancům rozpočtového výboru.
Zmínila také, že Česko má dostatek pohonných hmot, ale že je důležité, aby co nejdříve skončil válečný konflikt na Blízkém východě.
Zkrácené jednání ve stavu legislativní nouze, kterou vyhlásil předseda Sněmovny Tomio Okamura z SPD, umožňuje schválení návrhu poslanci za jediný den.
Na schůzi Sněmovny, která začne ve 14 hodin, poslanci přednesou případné pozměňovací návrhy, o nichž Sněmovna ve stejný den také rozhodne stejně jako o celém zákonu, který hned zamíří do Senátu.
Je to spíš pokus o návrat k socialistickému centrálnímu plánování, říká Kupka
I když Schillerová řekla, že věří v součinnost opozice, ve Sněmovně nejsilnější opoziční strana ODS to již dříve odmítla. „K tomu my určitě svítit nebudeme,“ řekl předseda ODS Martin Kupka. V pondělí to také označil za pokus vlády o návrat k socialistickému centrálnímu plánování.
Dubnová schůze Sněmovny začne dvě hodiny po poledni, v jejím úvodu rozhodnou o přesném programu. Ještě před schůzí jsou také od 11:20 tiskové konference poslaneckých klubů.
Sněmovna by také mohla již v úterý znovu schvalovat uzákonění významného Dne české vlajky.
Návrh premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše, aby Den české vlajky byl 30. března, vrátil poslancům Senát, který chce místo toho upravit název svátku připomínají patrona české země svatého Václava 28. září na Den české státnosti a státních symbolů.
