Ztratil bych věrohodnost, vysvětluje Zaorálek, proč se rozhodl zůstat na kultuře

Lidovky.cz: O tom, že byste měl opustit ministerstvo kultury a přejít na ministerstvo zahraničí se spekulovalo delší dobu. Kdy jste tuto nabídku dostal?

O tom, co se bude dít, rozhodl sjezd. Nikdo nemohl vědět, jak dopadne. Teprve nabídka, kterou jsem dostal po sjezdu, měla nějakou relevanci. Před sjezdem se mluvilo o lecčems, ale já tu debatu moc vážně nebral a také jsem nebyl součástí žádných výměn nebo dohod. Pokud jde o sjezd, mně připadalo nešikovné, aby se předseda strany měnil šest měsíců před volbami, protože to je pak nesdělitelné veřejnosti a vede to k chaosu. Na svou vlastní kůži jsem tuto situaci zažil před čtyřmi lety a vím, jak je těžké hájit vládu, když ten, kdo v ní hrál hlavní roli, je najednou bokem. Je to neobratné, je to prostě chyba. A s tímto jsem ke sjezdu a hlasování na něm přistupoval.

Lidovky.cz: Nabídka vás zaskočila?

Uvrhla mě do problémů, byla to nabídka, která vypadá exkluzivně, ale byla v rozporu s mou prací, kterou jsem začal na kultuře a která rozhodně není u konce. Je to nejhorší chvíle na to, abych ji přerušil, protože nemáme normální poměry, pořád je mimořádný stav a vyplácejí se podpůrné příspěvky, dokonce se vytvářejí nové ve spolupráci s ministrem průmyslu, navíc došlo ke změně na ministerstvu zdravotnictví a je třeba hledat nové dohody pro systém rozvolňování. Také do těchto procesů vtahujeme umělce, to je mechanismus, který není jednoduché vytvořit a udržet při životě. Je potřeba dokončit řadu věcí, autorský zákon, koncepci kulturní politiky a je třeba, abych to vedl. Tohle všechno jen tak předávat mi přišlo strašně těžké a měl jsem dojem, že moje role je spojená s určitým očekáváním kulturní obce a neuměl jsem si představit, že bych to jen tak zahodil, přišlo mi to nezodpovědné.

Lidovky.cz: Zahraniční politika je ale vaše doména, to nestačilo?

Jistě že tato nabídka představuje to, čemu se celý život věnuji, ale já ministerstvo zahraničí dnes vnímám jako hodně oslabené. Celá řada agend z něj zmizela, evropskou agendu dělá Úřad vlády, ruská je vytažená na Hrad. Neuměl jsem si představit, jak to udělat, aby se vrátila jeho váha a v tak krátké době. I když cítím, že je to důležité, že se třeba může něco semlít na Ukrajině a že je důležité, abychom měli jednotnou zahraniční politiku, tak jsem si tím neospravedlnil to, že opustím práci, ke které mám nějaký závazek a je spojená s lidmi, kteří na mě spoléhají. Také nemám žádnou záruku, že by se mé plány dokončily, je těžké najít někoho, kdo by se toho ujal. Podařilo se získat osm miliard na Plán národní obnovy, ale to vůbec nebylo jednoduché a musejí se vytvořit podmínky, aby se to administrovalo.

Lidovky.cz: Přichází ještě v úvahu, že byste se třeba po dalších jednání nechal přemluvit?

Řekl jsem jasně, proč si myslím, že je přirozené a logické pokračovat v práci, kterou dělám, a rád bych o tom všechny přesvědčil. Nestavím se k problému s ministerstvem zahraničí zády, jsem ochotný se bavit o tom, jaké má mít kompetence, o tom, jak je dnes osekané. To je první předpoklad, pak bych také musel mít jistotu, že kulturu předám někomu, komu je oblast blízká a má k ní vztah a také důvěru kulturní obce. Že to není někdo, kdo se s ní teprve bude seznamovat. Druhá věc je, že je třeba mluvit o tom, že ministerstvo kultury se musí změnit. Pokud je to příliš, co chci, je tu varianta, abych dodělal, co jsem začal.

Lidovky.cz: Překvapila vás podpora kulturní obce?

Překvapila. Jednání v kultuře nejsou jednoduchá, jsou ostrá a kritická a často panuje nespokojenost s tím, co nabízíme. Ta masivní podpora od jednotlivců i institucí na mě udělala dojem. Moje rozhodování to posílilo, viděl jsem, že jsou tu jistá očekávání a lidem to není jedno. Že to nebezpečí diskontinuity si neuvědomuji sám. Měl jsem také příjemný pocit, že nežiju v bublině a že přes všechny výhrady a spory většina chápe, že se někam posunujeme a že naše práce má smysl.

Lidovky.cz: Kulturní veřejnost je také otrávená tím, že by se po všech malérech s předchozími ministry, naposledy s Antonínem Staňkem, s tímto úřadem opět hauzírovalo bez ohledu na jeho potřeby. Nesvědčí to o jeho stále nízké prestiži?

I proto jsem mluvil o tom, že je třeba ministerstvo transformovat, aby se nevnímalo jako něco okrajového, ale jako instituce spojená s kreativními průmysly, které se ve světě stávají ekonomickými tahouny. Je třeba začít vnímat kulturu jinak. A tohle všechno, co jsem rozjel, mám hodit za hlavu a riskovat, že se to přeruší? Vždyť by to poškodilo i vážnost, s níž jsem to říkal. Připustit, abych já sám participoval na tom, že se to zruší nebo vrátí a nějakou údržbu jako předtím, to bych měl pocit, že jsem ty roky promarnil a ztratil bych věrohodnost sám před sebou. Začal jsem to vnímat jako osobní problém. Je třeba dokončit koncepci kreativních odvětví, na to se váže i plán národní obnovy a to není žádný text do šuplíku, to je zdůvodnění, proč jsme byli tak ambiciozní a vzali si prostředky z EU. I ty prostředky by mohly být ohroženy, nemám jistotu, jestli by to zůstalo, kdybych odešel. Nechci se přeceňovat, ale figura, která to táhne, garantuje a jistí, nemůže zmizet, všechno se může zkazit. Rychle zvednout kotvy může být vnímané jako popření všeho, co do té doby člověk dělal.