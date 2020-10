‚Babiš ztratil schopnost řídit vládu a stát.‘ ODS vyzvala vládu, aby po konci nouzového stavu požádala o důvěru

Praha Premiér Andrej Babiš (ANO) podle opoziční ODS ztratil schopnost řídit vládu a stát. Předsednictvo občanských demokratů proto v úterý vyzvalo menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD, aby po skončení nouzového stavu požádala o důvěru.

Jinak bude frakce ODS ve Sněmovně hledat podporu pro vyslovení nedůvěry vládě. Fiala to oznámil na briefingu po jednání předsednictva. V případě pádu vlády bude ODS podle Fialy na takovou situaci připravena.



Vláda a premiér jsou podle ODS zodpovědní za „fatální nepřipravenost“ na druhou vlnu epidemie koronaviru, promrhali čas a prostředky, k tomu opakovaně lhali a nemají dostatek dat, usneslo se předsednictvo. Opatření, která kabinet přijal v pondělí večer, je podle Fialy nutné respektovat, ODS se ale za ně nemůže postavit. Uzavření prvních stupňů škol má za neodůvodněné, opětovně poukázal na chybějící kompenzace.

„Je nepřijatelné, aby zemi dále vedl premiér, který je osobně zodpovědný za současný zoufalý stav a zjevně neví, jak z něj naši zemi vyvést,“ prohlásil Fiala. Babiš podle něho opakovaně selhává a sněmovní hlasování o důvěře nebo o nedůvěře kabinetu by ukázalo, kdo vládu podporuje.

Vláda v úterý dál zostřila omezení proti šíření koronaviru, vedle uzavření restaurací a barů až na výdejová okénka rozhodla o úplném uzavření škol mimo mateřských. Situaci sice celý den konzultovala s bezpečnostními experty, hejtmany a opozicí, té ale podle vyjádření ODS nedala prostor na její názor. Zatímco před týdnem byla ODS podle Fialy schopna postavit se za názor kabinetu, tentokrát tomu tak není. Občany nicméně Fiala poprosil, aby restrikce dodržovali.

Nouzový stav, jak o něm rozhodla vláda, má trvat 30 dnů, tedy do 3. listopadu. K tomuto dni jsou navázána také poslední opatření. Kabinet může nouzový stav prodloužit, to ale pouze se souhlasem Sněmovny. Hlasování o vládě by se mohlo podle Fialy uskutečnit až tehdy, kdy Česko epidemii koronaviru zvládne. „Výraznou politickou změnu mohou přinést jenom volby,“ dodal.

Babišova menšinová vláda ANO a ČSSD získala důvěry Sněmovny předloni v červenci díky toleranci KSČM. Hlasování o důvěře vyvolané opozicí ustál nynější kabinet zatím dvakrát, a to předloni v listopadu a loni v červnu kvůli aférám kolem premiéra. Loni v dubnu vyzvala vládu k opětovnému předstoupení před poslance se žádostí o důvěru opoziční KDU-ČSL, kvůli obměně ministrů. Babiš tehdy lidovcům vzkázal, že pro takový krok není důvod.