„Čekala jsem, že to bude drahé. Suma, kterou mi ortodontistka představila, mě ale opravdu překvapila,“ vzpomíná na návštěvu u zubní lékařky dvaačtyřicetiletá Simona Králová. Chtěla svým dvěma dcerám, jež trápí předkus, dopřát rovnátka. V součtu ji to ovšem stálo 68 tisíc korun. „Musela jsem kvůli tomu zrušit stavební spoření, jinak bych to nezaplatila,“ říká.