„Záleží to na celé řadě okolností, ale mně se zdá reálné, abychom v příštím roce mohli vypsat veřejnou zakázku na tyto systémy už proto, že se jedná o dlouhodobý projekt,“ řekl ministr obrany.
Česká republika by se podle premiéra měla snažit pořídit další systémy protivzdušné obrany co nejdříve a nečekat až do roku 2030.
Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč připustil, že kvůli pořízení nového antibalistického systému se bude muset navýšit rozpočet ministerstva obrany. Obzvlášť mělo-li by to být před rokem 2030. „Rozpočet je čistě politické rozhodnutí, my to musíme akceptovat. Ale samozřejmě, jak já už jsem i deklaroval, budu upozorňovat vládu na to, jaké vznikají mezery v našich schopnostech. A samozřejmě budu jim doporučovat případně navýšení rozpočtu,“ uvedl Hlaváč.
Babiš si je podle něj vědom toho, že v případě, že armáda bude zrychlovat budování schopností, tak to bude znamenat další navýšení zdrojů.
O kolik by se měl armádní rozpočet navýšit, není zřejmé. „Máme variantu, kterou doporučujeme vládě. Tu s touto variantou seznámíme na Bezpečnostní radě státu. Když vám teď vystřelím částku, tak je to náš hrubý odhad. Vždycky je to ale o vyjednávání s dodavateli,“ prohlásil Hlaváč. Ministerstvo podle Zůny posuzuje několik možností. Ve hře jsou nejen izraelské, ale také evropské systémy.
Česká delegace se v Izraeli setkala s výrobci izraelského systému Arrow 3. Delegace navštívila také operační středisko izraelských sil, odkud jsou řízeny zásahy proti raketovým útokům. Babiš označil technologie Izraele za nejlepší zejména proto, že na rozdíl od některých evropských systémů prošly bojovým nasazením.
Po návratu delegace do Česka by podle premiéra měla armáda co nejdříve rozhodnout, jaké systémy chce pořídit. Zmínil také izraelský systém Barak, který nakoupilo Slovensko a o němž chce česká strana jednat s výrobcem.
Premiér připomněl, že Česko v minulosti investovalo do izraelského systému protivzdušné obrany Spyder, který si pořídilo v roce 2021. Ten podle něj dokáže likvidovat například letadla a drony, ne ale balistické rakety. Protivzdušnou obranou proti balistickým raketám disponuje v Evropě pouze Německo, Francie a Itálie. „Já to považuju za prioritu, protože priorita je, abychom, kdyby se nedejbože něco stalo, ochránili naše obyvatelstvo,“ zopakoval Babiš.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) označil nedostatečnou protivzdušnou obranu za jeden z nejpalčivějších problémů Česka. „Pro mě je hlavně důležité, aby se peníze na obranu využívaly efektivně a na věci, které skutečně vedou ke zvýšení obranyschopnosti naší republiky. V minulosti to tak nebylo. Ostatně to kritizoval i Nejvyšší kontrolní úřad. Ono není tak podstatné, jestli utratíme dvě procenta, nebo 2,1 procenta, ale za co je utratíme,“ popsal.
Na otázku, zda by jako šéf strany, která slíbila konsolidaci veřejných financí, neměl problém s navýšením schodku kvůli většímu rozpočtu na obranu, odpovědel stručně. „Pokud by docházelo k nějakým přesunům uvnitř resortu obrany, tak by to na rozpočet nemuselo mít vliv. Ale nechci do toho nějak více vstupovat,“ řekl.
K nákupu protivzdušné obrany dodal, že bude také nutná diskuse s partnery v NATO. „I protivzdušná obrana podléhá řízení z centrály NATO a i NATO rozlišuje nad tím, jestli máte protivzdušnou obranu na úrovni nějaké takzvané exo vrstvy, anebo v nějaké nižší vrstvě a tak dál. Něco jiného je vhodnost protivzdušné obrany, kterou disponuje Německo, a něco jiného se hodí pro Česko,“ uvedl s tím, že více je to ale už záležitost ministerstva obrany.