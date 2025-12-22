Okamura úkoloval, jak skončit v muniční iniciativě. Zůna i novináři museli mlčet

  18:54
Ministerstvo obrany má podle SPD předložit podklady k ukončení své role v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině v boji proti ruské agresi. Po pondělním téměř tříhodinovém jednání poslaneckého klubu SPD to řekl předseda hnutí a Sněmovny Tomio Okamura. Před novináře předstoupil i s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zůnou, který k tomu už neřekl ani slovo. Reportéři neměli možnost pokládat otázky.

Šéf SPD také dodal, že postupuje podle programového prohlášení vlády a že Česko žádné peníze z rozpočtu poskytovat na pokračování války na Ukrajině nebude.

„Ministerstvo obrany připraví pro rozhodování vlády ČR podklady k ukončení role ministerstva obrany v takzvané muniční iniciativě,“ uvedl Okamura. Podklady podle něj projedná koaliční rada a následně vláda.

„Peníze z rozpočtu nebudou nadále používány na nákup munice a zbraní pro Ukrajinu,“ zdůvodnil Okamura a promluvil i o nákupu letounů F-35, které označil za rozhodnutí Fialovy vlády. „Pro SPD je tento nákup nevhodný a příliš drahý,“ dodal. Ministerstvo obrany bude podle Okamury případně analyzovat a podporovat všechny možnosti a dopady takového rozhodnutí, včetně varianty odstoupení od smlouvy.

Předseda SPD na odchodu novinářům tvrdil, že se klub příliš nezabýval kritikou Zůny od předsedy strany PRO a poslance za SPD Jindřicha Rajchla. „Je mi jasné, že ani jeden jediný náš volič si nepřeje slyšet, že stojíme na straně Ukrajiny,“ uvedl o víkendu Rajchl. Rajchlův návrh, že by případně mohl Zůnu nahradit v čele ministerstva obrany, podle Okamury nebyl myšlen vážně.

Zůna na páteční tiskové konferenci řekl, že o osudu české muniční rozhodne vláda jako celek. Podle něho ji však v zásadě nikdo nezpochybňuje, jde ale o to, jaký bude proces jejího řízení a jak dál pokračovat.

Nového ministra za tento výrok zkritizovali někteří voliči a také zástupci SPD, mimo Rajchla také poslankyně Zuzana Majerová. Zastání našel nový ministr u Okamury. „Je pět dnů ve funkci a nemá ty politické zkušenosti,“ uvedl. Zůnovy názory zůstávají podle něj vlastenecké a v souladu s programem SPD. Šéf SPD na večerní tiskové konferenci také prohlásil, že Zůna musí řešit problémy za Fialovu vládu.

Tisková konference SPD po tříhodinovém mimořádném jednání ohledně výroků ministra obrany Jaromíra Zůny. (22. prosince 2025)
Tomio Okamura jako předseda Sněmovny se zúčastnil pietního aktu u Hlávkovy koleje
Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)
Schůze organizačního výboru. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (13. listopadu 2025)
Předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala v sobotu na sociální síti X uvedl, že ministr obrany Zůna na páteční tiskové konferenci jen popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy. Zůny se zastal i prezident Petr Pavel.

Okamura v pondělí také řekl, že Zůna nepřijal pozvání k návštěvě Ukrajiny, které obdržel. „Podpora Ukrajiny musí vést k co nejrychlejšímu ukončení konfliktu a nastolení míru,“ řekl šéf SPD. „Cestou k tomu je úspěch jednání, která probíhají na základě iniciativy prezidenta USA Donalda Trumpa,“ dodal.

