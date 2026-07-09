Je to podle něj jen symbolická částka, objem peněz ale neupřesnil. Právě SPD proti přesunu peněz protestuje a chce tento krok řešit na koaliční radě. Vláda ANO, SPD a Motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu, která se brání ruské invazi, odmítala.
„Já jsem věděl, že se vede diskuse. Ale nevěděl jsem, že to bylo zrealizováno a jakým způsobem,“ řekl serveru Zůna.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) podle Zůny přesun peněz oznámil až při odjezdu na summit. „Takže já jsem o diskusi věděl, ale o detailu, že to bylo zrealizováno, jsem nevěděl. Protože to se odehrávalo skutečně až v posledních dnech a já jsem měl tak plný program, že jsem některé věci ani nevnímal,“ doplnil ministr obrany.
Peníze Česko pošle do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL), v níž evropské země a Kanada nakupují munici a zbraně vyrobené v USA a následně je poskytují Ukrajině. Účast v iniciativě je pro země NATO dobrovolná. „Částka, která do PURL šla, je naprosto symbolická i ve vztahu k zemím, které jsou podstatně menší než my,“ uvedl k českému příspěvku Zůna.
„To jsou finance, které jsou z European Peace Facility a z programu CAP (v němž se nakupuje pouze nesmrtící vojenská pomoc pro Ukrajinu – pozn. red.). Kdyby Česká republika, tedy ministerstvo zahraničních věcí ty peníze nepřesunulo, automaticky by šly ve prospěch Ukrajiny,“ doplnil ministr obrany. „Nám, tedy ministerstvu zahraničí, se jevilo naprosto logické, že než aby ty peníze spadly v balíku evropských peněz na Ukrajinu bez nějakého konkrétního zacílení, je lepší je dát Spojeným státům do toho fondu, do PURL, kde budou cíleně využity,“ uvedl Zůna.
Předseda hnutí SPD a Sněmovny Tomio Okamura uvedl na síti X, že hnutí s českou účastí v PURL zásadně nesouhlasí a jde pouze o rozhodnutí ministra zahraničí Macinky. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu po skončení summitu NATO v Ankaře řekl novinářům, že to Okamurovi vysvětlí. „On tomu nerozumí. Měl by být rád, to byly peníze, které vláda vyčlenila pro Ukrajinu ... dali jsme je Spojeným státům,“ řekl.
Odehrálo se to velice rychle, popsal Zůna
Také podle Zůny je to lepší varianta než poslat peníze přímo Ukrajině a dohody uvnitř koalice tento krok nenarušuje. „Podle mě byl základní problém v tom, že to nebylo dopředu předjednané na koaliční radě. Jenže z hlediska časového se to nepotkávalo. Jak jsem pochopil, odehrálo se to úplně v posledních dnech minulého týdne,“ dodal.
Po čtvrtečním jednání o plnění vládního programu Zůna řekl, že si přesně nepamatuje, kdy se o plánu dozvěděl. „Jestli to bylo těsně před odjezdem, čtvrtek, pátek, já si to teď nevybavím,“ uvedl. Nadále nechtěl upřesnit částku, je podle něj marginální. „Nevím, musel bych se podívat do svých poznámek, z hlavy vám to neřeknu, protože bych řekl špatné číslo,“ řekl.
Na koaliční radě Zůna nebude, jde ale podle něj o věc, která se dá vysvětlit. „Skutečně se to odehrálo velice rychle, takže tam asi nebyl prostor k tomu, aby se to projednalo v rámci koalice,“ uvedl. Peníze se využijí lepším způsobem, než kdyby odešly pod administraci EU rovnou na Ukrajinu, zopakoval. „Takhle je to, řekl bych, mnohem účelnější,“ podotkl.
Účast v PURL odmítá i hnutí Trikolora, jehož členové byli spolu se Svobodnými a členy PRO na kandidátkách SPD pro volby do Sněmovny. „Prostřednictvím poslaneckého klubu SPD budeme po ministrovi zahraničí Petru Macinkovi požadovat vysvětlení, proč k takovému kroku jednostranně přistoupil. Je nezbytné, aby na podobných rozhodnutích existovala shoda celé vládní koalice a byly vždy projednány předem,“ uvedla ve čtvrtek Trikolora v tiskovém prohlášení.