Zůstane Hrad Rafajovým štítem? Nově se proti šéfovi antimonopolního úřadu postavili i komunisté

Praha Vládní koalice v pondělí zřejmě rozlouskne delikátní téma. Měla by se vyjádřit, zda navrhne prezidentu Zemanovi odvolání šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje. Jeho jméno se objevuje hned ve dvou trestních kauzách. Nově se proti němu postavil i Ústecký kraj, který vedou komunisté.

Poslední slovo ohledně budoucnosti Petra Rafaje v čele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) bude mít nehledě na rozhodnutí vládních stran ANO a ČSSD prezident Miloš Zeman. Ten v minulosti tvrdil, že ctí presumpci neviny. Jak se nyní zachová, dostane-li od kabinetu návrh na Rafajovo odvolání, ale hradní mluvčí Jiří Ovčáček nechtěl prozradit.

„Bylo by vysoce neseriozní poskytovat jakákoliv veřejná vyjádření k tomuto tématu v situaci, kdy není na stole žádné oficiální stanovisko a záležitost je předmětem diskusí,“ napsal serveru Lidovky.cz Ovčáček. Z jeho vyjádření vyplývá, že Hrad vyčkává, s čím přijdou Babiš s Hamáčkem.



Vicepremiér a šéf sociálních demokratů Jan Hamáček již avizoval, že pokud se k názoru odvolat Rafaje z čela úřadu přikloní premiér, podpoří ho.

Šéfa antimonopolního úřadu podle zákona jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident. Ten přitom drží někdejšího poslance oranžových ve funkci předsedy ÚOHS už jedenáctým rokem.

Munice je víc

„Odvolejte Rafaje. Rozhodování ÚOHS nese znaky svévole.“ S takto ostrým prohlášením vystoupili nedávno ústečtí zastupitelé poté, co antimonopolní úřad zastavil zakázku na nákup nových krajských autobusů. Na konci června tamní zastupitelstvo vyzvalo vládu, aby konala. Úřad podle nich nefunguje, jak by měl.

„V důsledku toho jsou zadavatelé často nuceni poptávané plnění přizpůsobovat nikoliv svým potřebám, ale požadavkům dodavatelů, což popírá smysl veřejného zadávání, vede k plýtvání s veřejnými prostředky a zpravidla k neúměrným průtahům,“ postěžoval si Jaroslav Komínek (KSČM), náměstek hejtmana pro dopravu a silniční hospodářství.

"Nezávislost a integrita rozhodování UOHS nebyla nijak narušena."



Jojo, Rafaj na žádnej zápas nejel, s nikým se na benzínkách nescházel, peníze nikde neschovával, nic neovlivňoval,...



Prostě #rafajven... A nejen on, přestavba uřadu je nezbytná. — Milan Eibl (@milan_eibl) February 4, 2020

Podklady ústeckých politiků chce premiér Andrej Babiš (ANO) prostudovat. „Musíme se s tím návrhem seznámit. Dopis z Ústeckého kraje je obsáhlý, ještě jsem ho ani pořádně nečetl. Takže určitě k tomu zaujmeme nějaké stanovisko,“ uvedl minulý týden.

Sám Rafaj se kritice brání slovy, že jde o kampaň. Nicméně negativních zpráv v souvislosti s jeho osobou přibývá.

Již loni v březnu protimafiánská policie zasahovala přímo na ÚOHS kvůli podezřelým okolnostem tendru na mýtné. Detektivové zachytili Rafajovy schůzky mimo jiné se šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem. Později se na veřejnosti objevily pikanterie z jeho života.

Vyšetřovatelé případu brněnské korupční mafie s označením Stoka například nalezli u šéfa ÚOHS dva miliony korun v hotovosti, jejichž původ nebyl policii zřejmý. „Peníze nebyly pohromadě na jednom místě, ale v několika obálkách, některé z nich zastrčené vzadu za oblečením ve skříni či v šatníku,“ napsal loni deník Právo.

Minulý týden přibyl další skandál. Web Aktuálně.cz přišel s informací, že se Rafaj utajeně scházel se zlínským hejtmanem Jiřím Čunkem (KDU-ČSL), o což se opět zajímají detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Průšvihy ⁦@UOHS_CZ⁩ jsou v médiích skoro obden. A úřad kolem sebe jen hystericky kope tiskovými zprávami, špínu hází na bývalé zaměstnance a předseda Rafaj se tváři jako by snad bojoval s korupcí. Trapné.. https://t.co/c0O2sy0FvH — Petr Leyer (@LeyerPetr) February 4, 2020

Na schůzkách by nebylo nic zvláštního, pokud by následně ÚOHS nedal zelenou projektu kontroverzní zlínské nemocnice za osm miliard korun, který hejtman prosazuje, anebo nákupu krajských autobusů za jedenáct miliard. Podle obou mužů se ale jejich jednání netýkalo rozhodování antimonopolního úřadu, nýbrž Čunkových aktivit v Senátu.

„Je to dalším hřebem do rakve objektivity úřadu. Obdobně jako v kauze mýto to vypadá, že si předseda jde pro radu, aby náhodou nepadlo ‚špatné‘ rozhodnutí. Takové chování je zcela neprofesionální a nenávratně vykresluje ÚOHS jako spojence pouze pro některé vlivové skupiny, nikoliv pracujícího ve prospěch občanů,“ komentoval schůzky Milan Eibl, analytik Transparency International, která Rafaje dlouhodobě kritizuje.

Mandát současného předsedy antimonopolního úřadu vyprší v polovině příštího roku. Zákon zná jen dva důvody pro jeho odvolání – pokud nevykonává funkci po dobu delší než šest měsíců, nebo narušuje závažným způsobem důstojnost své funkce anebo nezávislost a nestrannost úřadu. Právě o to druhé by se vládní politici chtěli opřít. Rafaj však nebyl policií dosud z ničeho obviněn.

Jedna z kauz, v nichž figuruje jeho jméno, již ale ovlivnila jednání protikorupční rady vlády. Tu musel loni kvůli Rafajově kauze na čas opustit ředitel NCOZ Jiří Mazánek. „Jako člen protikorupční rady jsem věděl, že se jí pan Rafaj zúčastní. Připravil jsem se na to, aby nevznikl jakýkoliv spor o mou podjatost. Nemohl jsem vyloučit, že budu v rámci kauzy Stoka rozhodovat o podjatosti a že některé aspekty kauzy mohou být na radě projednávány,“ vysvětlil v březnu pro Lidovky.cz Mazánek.