Majerová obhájila funkci předsedkyně Trikolory. Sněm vyzval Pavla k rezignaci

Nováčkem ve vedení je vedle Koudelky také šéf Trikolory v Plzeňském kraji Pavel Hrouda. Sněm Trikolory v usnesení vyzval prezidenta Petra Pavla, aby rezignoval.
Trikolora je od loňského října parlamentní stranou. Majerová, někdejší členka a poslankyně ODS, se po volbách dostala do Sněmovny na kandidátce hnutí SPD, stejně jako zástupci dalších dvou menších stran - Svobodných a PRO, s nimiž se SPD před volbami dohodla na společném postupu.
Pavel, který se rozhodl nejmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, podle Trikolory nectí ústavu a porušuje prezidentský slib. Sněm poukázal i na podle nich nepatřičně velký vliv jeho poradce Petra Koláře, jemuž předseda Motoristů Petr Macinka adresoval později zveřejněné textové zprávy naléhající na jmenování Turka.
„Za situace, kdy prezident nectí Ústavu ČR, za situace, kdy porušuje svůj prezidentský slib, a za situace, kdy existuje vážné podezření, že místo něho na Pražském hradě rozhoduje jeho ‚přítel po boku‘ bez prověrky, vyzýváme Petra Pavla, aby na funkci prezidenta České republiky rezignoval,“ shodli se delegáti Trikolory.
Jako hosté vystoupili na sněmu Macinka, šéf Svobodných Libor Vondráček či předseda PRO Jindřich Rajchl. Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura se pro nemoc nemohl zúčastnit, uvedla Trikolora.
Trikoloru založil Václav Klaus mladší, syn někdejšího prezidenta, v roce 2019, když byl vyloučen z ODS i z jejího poslaneckého klubu. V březnu 2021 oznámil, že opouští funkci předsedy hnutí a nebude za něj kandidovat ve sněmovních volbách.
Předsednictví převzala Majerová. Ve sněmovních volbách tehdy blok Trikolora Svobodní Soukromníci získal 2,76 procenta hlasů, nepřekročil tak pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Sněmovny. Do Sněmovny pronikla strana až po loňských volbách na kandidátkách SPD, stejně jako Svobodní a PRO.