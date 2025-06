Majerová zveřejnila příspěvek v sobotu a doplnila jej o fotografii ministra vnitra a předsedy STAN Víta Rakušana a premiéra Petra Fialy.

ODS v reakci zkritizovala Trikoloru za to, že zatímco mluví o „nové totalitě“ a nesvobodě, inspiruje se praktikami z 50. let. „Utržení ze řetězu! A čím dál nebezpečnější! Budoucí partner hnutí ANO už nemá potřebu si na něco hrát. Přichází chuť přepisovat pravidla silou. Politické procesy nejsou pro ně strašákem minulosti – jsou inspirací. A to už není jen trapnost nebo pokrytectví. To je hrozba,“ reagovala ODS na Facebooku.

zuzana_majerova_trikolora ‼️První půlku příběhu už známe. Jmenuje se "SPOLU chyceni".



☝️Na tu druhou, co se jmenuje "SPOLU pověšeni", si ještě chvilku počkáme, ale přijde také… oblíbit sdílet odpovědět uložit

„Dnes hrozí politikům. Zítra možná každému, kdo s nimi nebude souhlasit. To není rétorika ostré kampaně. To je útok na samu podstatu demokracie. A mlčet k tomu by znamenalo vzdát se. To nesmíme dopustit. Nevzdáme se, nezalekneme se a nedopustíme, aby z Česka někdo udělal totalitní stát,“ dodala ODS.

Majerová: Je to jen lidové rčení

Majerová ve vyjádření pro iDNES.cz uvedla, že její slova nelze brát doslova, protože jde o rčení. „To mě nepřekvapuje, že si to ODS vykládá prostomyslně, neboť o myšlenkovém potenciálu ‚fialových‘ politiků jsem už dávno poztrácela jakékoli iluze. ‚Spolu chyceni, spolu pověšeni‘, je staré okřídlené lidové rčení, které nikdo s mozkem v hlavě nebere doslova.“

Dodala, že pokud to někdo bere doslova, tak je „poněkud intelektuálně nesmělý“, a že toto rčení v minulosti používal i politici ze SPOLU nebo Miloš Zeman.

Příspěvek později smazala z Facebooku, na Instagramu zůstal. „Jediný důvod, proč jsem příspěvek smazala, bylo enormní množství vulgarismů a sprostých výhrůžek od voličů SPOLU,“ napsala redakci lídryně SPD pro sněmovní volby ve Zlínském kraji.

K příspěvku se v neděli vyjádřila také poslankyně SPD Karla Maříková v pořadu Otázky Václava Moravce. Nepřišlo ji to vhodně napsané. „Celkově mi přijde na sociálních sítích strašné, že lidé takto píší v emocích a vyznívá to poté jinak, než když to řeknou naživo. Nemyslím si, že by to však stálo za omluvu,“ řekla.

„Nelinčujme tady někoho za jeho názor,“ doplnila. Připomněla také příspěvky starosty Řeporyjí Pavla Novotného, který jako člen ODS sdílel necitlivé příspěvky například o zesnulé zpěvačce Anně Julii Slováčkové.