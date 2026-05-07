Mrázová odmítá odstoupit, ke kauzám se vyjádří na tiskové konferenci

  14:04
Opozice vyzývá ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou z hnutí ANO, aby odstoupila z funkce. Podle portálu Seznam Zprávy Mrázová od roku 2009 využívala obecní byt v Bílině s rozlohou 130 metrů čtverečních, za který platila měsíčně zhruba 4 500 korun. Ministryně uvedla, že odstoupit nehodlá, dále se ke kauze vyjádří na tiskovém brífinku, který můžete sledovat živě od 15 hodin.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v reakci na kauzu navrhnul přijetí úpravy zákona o střetu zájmů, takzvaný „lex Mrázová“, tak, aby poslanci a ministři museli informovat o tom, že využívají za zvýhodněných podmínek obecní byty.

„Byli jsme opravdu v bytové nouzi. Byla jsem na rodičovské dovolené se dvěma dětmi, žili jsme z rodičovského příspěvku a manžel měl standardní zaměstnanecký plat,“ vysvětlovala ministryně kauzu v pořadu Rostřel na iDNES.cz. Podle ní šlo o běžný městský byt, ne o sociální bydlení.

Podle Seznam Zpráv má Mrázová na svém pozemku také stavby v rozporu s územním plánem města. Jde například o pergolu, menší domek s komínem, přístřešek s karavanem, oplocení a zahradní úpravy. Pojem černé stavby Mrázová odmítla. „Nejsou to stavby ve smyslu stavebního zákona. Jsou to objekty umístěné na pozemku v rozporu s územním plánem,“ řekla.

Mrázová uvedla, že celou situaci vysvětlovala předsedovi ANO Andreji Babišovi. „Pan Babiš mi slíbil podporu. Vysvětlila jsem mu celou záležitost a slíbila jsem mu, že objekty umístěné na pozemku v nesouladu s územním plánem budu řešit,“ řekla.

Nový vizuál státu je už možné vidět při tiskových konferencí na Úřadu vlády.
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). Pořad moderuje Vladimír Vokál.
