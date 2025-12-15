V sobotu měla Zuzana Mrázová svatbu, v pondělí už je novou ministryní

Zuzana Mrázová zažívá velké životní okamžiky. V pondělí se poslankyně ANO stala novou ministryní pro místní rozvoj, když ji na Hradě jmenoval členkou vlády prezident Petr Pavel. O víkendu se bývalá starostka Bíliny také stihla vdát. „Je ze mě nově paní Mrázová. Svatbu i následný oběd jsme měli v nejužším kruhu rodiny a přátel,“ napsala na své facebookové stránce budoucí ministryně.
Před pondělním jmenováním do vlády se budoucí ministryně pro místní rozvoj...

Před pondělním jmenováním do vlády se budoucí ministryně pro místní rozvoj vdala - nově nese jméno Zuzana Mrázová. | foto: Facebook Zuzany Mrázové

„Nechtěli jsme svatbu medializovat, odmítla jsem rozhovory na téma svatby i účast médií na svatbě. Děkuji za pochopení a respektování našeho rozhodnutí i soukromí,“ uvedla žena, která bude ministryní vlády Andreje Babiše, na níž se domluvilo ANO s SPD a Motoristy sobě.

Mrázová se vdávala podruhé, dosud se jmenovala Schwarz Bařtipánová.

Když se byla představit na Hradě prezidentovi Petru Pavlovi, za svou prioritu označila nový stavební zákon. „Pana prezidenta jsem seznámila s aktuálním stavem přípravy nového stavebního zákona, kde on kvituje to, že se snažíme maximálně pomoci úředníkům a pomoci i stavebníkům v tom, aby se režim povolování i územního plánování zjednodušil,“ řekla.

S prezidentem hovořila také o regionální politice. „Je potřeba pomáhat těm nejzaostalejším územím, jako jsou hospodářsky a sociálně ohrožená území či strukturálně postižené regiony,“ uvedla.

Prezident Pavel podle ní uvítal, že se neruší ministerstvo pro místní rozvoj, s čímž před volbami počítalo hnutí ANO. „Já jsem za to také ráda,“ řekla Zuzana Mrázová.

