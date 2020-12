Neustále testujeme, díky tomu se nákaza u hasičů omezila na minimum, říká jejich šéf Ryba

Praha Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslav Ryba v rozhovoru pro Lidovky.cz popsal, co pomohlo udržet pandemii u hasičů pod kontrolou. I to, proč by neměnil integrovaný záchranný systém.

Lidovky.cz: Co vše dnes hasiči dělají?

Plníme mnoho úkolů daných zákonem včetně ochrany života, zdraví, majetku a životního prostředí. Denně máme přes 300 výjezdů. Přidává se řada úkolů i v 2. vlně pandemie. Týká se to například distribuce lůžek. Máme také nasazeny příslušníky na trasování. Jde o několik desítek lidí. Pracují zejména v Jihočeském a Karlovarském kraji. Máme mobilní týmy na odběr vzorků pro testování na covid-19. V úterý jsme na ústředním krizovém štábu projednávali jejich navýšení ze 17 na 32. Už jsme s našimi sedmnácti mobilními týmy, které působí ve všech krajích, odebrali téměř dvanáct tisíc vzorků.

Drahoslav Ryba

Lidovky.cz: Od kdy by mělo pracovat všech 32 týmů?

Už od začátku se podílíme na posílení odběrů v rámci dobrovolného bezplatného testování učitelů. Následně se zapojíme i do testování široké veřejnosti. Řídíme také pracovní skupiny ústředního krizového štábu. Jde o skupinu pro distribuci a ke spolupráci s kraji. Samozřejmě se také podílíme na dalších úkolech, jako je dekontaminace prostor nemocnic či služeben policie. Naši příslušníci také pomáhají v nemocnicích. Máme totiž ve svých řadách i zdravotníky.

Lidovky.cz: Jak se koronavir podepsal na vašich lidech?

V první vlně jsme měli maximálně tři procenta osob v karanténě. A to z celkem 11 tisíc našich lidí. V druhé vlně byl dosavadní strop deset procent. Dnes je to 1,4 %, což je okolo 155 lidí. 83 je nemocných a zbytek v karanténě. Zvládáme všechny uložené úkoly. Hodně jsme se z první vlny poučili.

Lidovky.cz: Co ukázala pandemie ohledně nedostatků?

Co se týče HZS, už jsem částečně odpověděl. I na to, proč jsme druhou vlnu, byť znamenala větší zátěž a vyšší počet lidí v karanténě, zvládli. Výrazně nám pomohlo testování dovnitř sboru. Pořídili jsme antigenní testy. Neustále testujeme příslušníky HZS i naše civilní zaměstnance. Díky tomu se nákaza omezila na minimum. Jestliže vznikne sebemenší podezření, okamžitě jdou na testy. A to opakovaně.

Co ale chybělo v první vlně nejvíce, byly ochranné prostředky jako roušky. I nám chyběly jednorázové roušky. Teprve když se je podařilo nakoupit v zahraničí a distribuovat v ČR, problém odezněl. Pro nás to představovalo obrovský kus práce. Jen pro představu, do Česka se dovezlo přes 68 milionů roušek, deset milionů respirátorů a 550 tisíc ochranných obleků. Celkem jsme po republice rozvezli zhruba 2000 tun materiálu. Kromě toho jsme řešili s českou diplomacií repatriaci 1300 našich občanů, kteří uvázli v cizině. Naštěstí máme krizovou legislativu na velmi dobré úrovni, díky níž situaci zvládáme.

Lidovky.cz: Ale i ministr vnitra Jan Hamáček hovořil o tom, že krizový zákon je napsán především na typ krize, jako jsou povodně, a už méně myslí na pandemie. Není tedy prostor pro úpravy?

Nějaké úpravy budou jistě potřeba, ale určitě ne systémové změny. Je to dáno tím, že s takto rozsáhlou krizí jsme se v minulosti nesetkali, nikdo na celém světě. Na druhou stranu se s epidemiemi běžně setkáváme, ale v mnohem menším měřítku. Za poslední tři roky jsme se účastnili 50 cvičení, která se týkala opatření při šíření nakažlivé choroby. Řešili jsme ptačí chřipku a prasečí mor, ale nikdy epidemie neprobíhaly v takovém rozměru a s takovými dopady na obyvatele jako v případě koronaviru. Současná situace není důsledkem nefunkční krizové legislativy, ale masivního přetížení resortu zdravotnictví. Zdravotníci mají můj velký obdiv, jak tuto obtížnou situaci zvládají.

Lidovky.cz: Skupina odborníků okolo generála Petra Pavla nedávno představila návrh na vznik integrovaného bezpečnostního systému v reakci na revizi zvládání pandemie v 2. vlně. Doporučila mimo jiné vytvoření funkce stálého tajemníka Bezpečnostní rady státu. Jak se na to díváte?

Přemýšlím, jak se vyjádřit diplomaticky. Je otázka, jak moc kdo rozumí kompetenčnímu zákonu a krizové legislativě, jestli se někdo netlačí na nějaké teplé místo nebo snad dokonce jestli nejde o tlak bývalých zaměstnanců civilní ochrany, kteří by to rádi převedli zpět pod ministerstvo obrany. Zeptejte se zdravotníků, co by potřebovali. Zda úředníky, nebo něco jiného.

Lidovky.cz: Na vzniku materiálu se podílela třeba i Dana Drábová, šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jistě také expertka. Proč mluvíte o civilní ochraně v souvislosti s ministerstvem obrany?

Civilní ochrana před rokem 2000 byla na ministerstvu obrany a jemu podřízenému úřadu civilní ochrany. Pod ním pak byly regionální úřady civilní ochrany. Ty měly na starosti tvorbu krizových plánů. U těch to ale bohužel zůstalo. Nikdo s nimi v praxi nepracoval, což se projevilo při katastrofických povodních v roce 1997, kdy zemřelo jen v ČR padesát lidí a vznikly obrovské ztráty na majetku. Zjistilo se, že takový systém nefunguje. Proto se následně přijalo vládní usnesení, ve kterém se řeklo, že ministerstvo obrany se bude starat o svůj díl a ministerstvo vnitra dostane na starost civilní ochranu, neboť se jedná o zajištění vnitřní bezpečnosti státu. Zároveň se převedla civilní ochrana pod HZS a vznikl integrovaný záchranný systém, což je systém spolupráce jednotlivých bezpečnostních složek, ve kterém má každá z nich své jasně dané kompetence. Od té doby se plány připravují podle reálných potřeb a zároveň se také pravidelně procvičují. Systém podle mne nyní funguje velmi dobře.

Lidovky.cz: Vy se tedy obáváte návratu před rok 2000?

Velmi nerad bych se dožil toho, že se vrátíme k něčemu, co tu už bylo a nefungovalo. Vytvoření nového systému by stálo zase jen další peníze a jistě i životy. Byl by to další prvek, který by reakci nezrychlil. To nedokáže žádný supertajemník.