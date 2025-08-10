V zooparku u Prahy utekl lev z klece a zranil chovatele, policisté šelmu zastřelili

Ve zvolském zooparku u Prahy museli policisté v sobotu večer zastřelit lva poté, co zvíře zaútočilo na chovatele. Muž utrpěl lehké zranění a na místě ho ošetřili záchranáři. Zoopark má dlouhodobě problémy s nevyhovujícím zabezpečením a obec už dříve podala na majitele trestní oznámení.

V sobotu krátce před 20. hodinou přijala policie oznámení, že ve Zvoli u Prahy utekl lev z klece a poranil ošetřovatele. „Na místo jsme vyslali policejní hlídky a lva zneškodnili,“ uvedla redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Na místě zasahovala také zdravotnická záchranná služba. „Ošetřili jsme lehké zranění, pacient nepotřeboval převoz do nemocnice, takže jsme ho poté propustili,“ sdělil mluvčí středočeské záchranné služby Marek Hylebrant.

Ve zvolském zooparku, odkud již dvakrát utekla puma, řeší obec dlouhodobé problémy s nevyhovujícím zabezpečením šelem a nelegální stavbou výběhů.

Starosta Miroslav Stoklasa už na majitele podal trestní oznámení pro obecné ohrožení a týrání zvířat. Místní se obávají, že improvizované kotce z trámků a sítí držených stahovacími páskami nezabrání dalším útěkům.

Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který poranil ošetřovatele (9. srpna 2025)
