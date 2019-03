Zvolení Jakla rozezlilo vládní ČSSD. Ta v pondělí vytkne ANO údajné porušení dohody

PRAHA Zvolení Ladislava Jakla do „velké“ mediální rady narušuje vládní spojenectví ČSSD a hnutí ANO. Socialisty rozezlilo. Vnímají ho jako porušení dohody v rámci koalice. Po domluvě s hnutím počítali s tím, že extajemník prezidenta Václava Klause ve finále neuspěje.

Do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) namísto něj prosazovali jeho soka ve volbě Milana Boušku. V tajné volbě se však ukázalo, že koaliční domluva neplatí. V radě tak usedne muž, který opakovaně mluví o zrušení veřejnoprávních médií.



„Hnutí ANO jsme několikrát jasně sdělili, že bychom nebyli rádi, kdyby podpořili pana Jakla,“ zdůrazňuje šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. „Nepodporuji lidi, kteří vyhlašují podobné názory. Zásadně s nimi nesouhlasím. A nejsem pro, aby tito lidé dostávali prostor k ovlivňování činnosti médií,“ říká exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Podle něj stejné stanovisko mezi oranžovými převažuje.

„Dostali jsme ho dokonce do programového prohlášení vlády. Je to principiální věc. Proto si myslím, že se to (výsledek tajné volby – pozn. red.) musí řešit na koaliční radě a musí se z toho něco vyvodit. Protože pokud by to takhle pokračovalo, může to mít zásadní vliv na to, jak ona média fungují,“ dodal Zaorálek. V programovém prohlášení je skutečně bod věnovaný médiím veřejné služby. „Budeme důsledně podporovat jejich nezávislost,“ píše se v něm mimo jiné.

Nepřátelský systém

Svoboda veřejnoprávních prostředků je dle kritiků zvolením Jakla ohrožena. A vlastně nejen příchodem dlouholetého Klausova pobočníka do RRTV, ale i dosazením dalších kontroverzních figur do Rady Českého rozhlasu nebo Rady České tiskové kanceláře. Jako jeden z radních dohlíží na rádio Tomáš Kňourek, na agenturu zase Petr Žantovský.

Oba jsou mimo jiné spojeni s novinářskou Krameriovou cenou, od níž zase vedou linky ke konspiračním webům. Patří také – podobně jako Jakl – ke kritikům veřejnoprávních médií. „Média veřejné služby představují pro část populace hodnotový systém, který chápou jako nepřátelský. Tady mluvím o voličích, kteří jsou reprezentováni stranami, jako jsou SPD, KSČM nebo část voličů prezidenta Miloše Zemana,“ říká mediální expert Jakub Macek.

V kontextu jeho slov je příhodné připomenout, že nominaci Jakla do „velké“ rady podporovala právě SPD. „Patrně mě znají jako člověka, který se této oblasti dlouhodobě věnuje, o médiích kriticky píše a všímá si věcí, které mohou být třeba v rozporu se zákonem. Vedení strany mě oslovilo s tím, jestli bych byl ochoten do toho jít,“ řekl Jakl LN k podpoře od protimuslimské strany.



Špičky koalice budou výtky oranžových k výsledku tajné volby řešit v pondělí. LN se kvůli tomu obrátily na představitele ANO se sadou dotazů. Šéf poslanců Jaroslav Faltýnek se s nimi vypořádal stručně: „Byla to tajná volba,“ odepsal pouze.

Více se rozhovořil Stanislav Berkovec, který má v hnutí agendu médií na starost. „O žádné dohodě nevím. Pokud vím, tak ČSSD žádného kandidáta do RRTV nenavrhla,“ odpověděl. Jakla si prý váží. „S některými jeho názory nemusím souhlasit, ale vždycky stojí za to se s nimi seznámit,“ doplnil Berkovec.

Samota za plentou

Od pondělního jednání nelze čekat, že se základy koalice zásadně otřesou. V ČSSD však problém rezonuje. A ne málo. „Dost. Po hlasování u nás byla docela vzrušená situace. Takový výsledek jsme neočekávali, sám jsem myslel, že se to nemůže stát,“ vrací se o pár dní zpět Zaorálek.

K pnutí přispěl i způsob, jakým se do rady členové vybírají. Anonymní volba na jednu stranu utají, jak kdo hlasoval, na druhou častokrát namíří reflektor na dosud skryté spodní proudy sněmovního smýšlení a zákulisní dohody. Hlasující jsou za plentou sami. Nikdo neví, kdo dodržel dohodnutou stranickou linii a kdo se od ní odchýlil.

Oficiální koalice také nahrazují jejich stínové verze. Už několikrát ve sněmovně zafungovala spolupráce ANO, SPD a KSČM. Podle některých názorů pomohla i k zvolení Kňourka do Rady Českého rozhlasu. „ANO artikuluje svůj vztah k veřejnoprávním médiím tím, jak vychází vstříc svým tichým koaličním partnerům, jako je SPD,“ hodnotí Macek.