Zvolení senátoři přinesli ODS dvojnásobnou radost. Kromě posílení pozic také více než 4 miliony ročně

Senátní volby vyhrály vládní strany. Ty tak až na pár výjimek letos inkasují ze státních příjmů do svých stranických pokladen nemalé zisky. Nejvíce by se měla radovat ODS, která získala hned osm mandátů. Ročně by si tak měla polepšit odhadem o 4,5 milionu korun a za rok 2022 by tak měla získat 20,7 milionu korun. Druzí lidovci se šesti senátory by si měli taktéž polepšit, a to o téměř jeden milion korun.

Výjimkou je hnutí STAN, to z šesti křesel obhájilo pouze jedno a přijde tak stejně jako ČSSD o 1,8 milionu ročního přijmu ze státní kasy. Sociální demokraté opět ustupují ze scény a ročně tak ze státního příspěvku dostanou jen necelý milion korun. Hnutí ANO by pak mělo zůstat na ročním příjmu za senátory ve výši 4,5 milionu korun.

Kolik přesně jednotlivé strany ale inkasují za senátní volby záleží na jejich domluvě. Částku 900 tisíc za jednoho zvoleného senátora by totiž normálně získala strana, za níž kandidát do voleb jde. Pokud ale dotyčný kandiduje za koalice, jako je například Spolu, dotace by se měla dělit.

„Strany by měly předem uzavřít smlouvu o tom, jak si ten příspěvek rozdělí, když jsou to dvě strany, tak předpokládám, že by to mělo být napůl,“ uvedl pro server Lidovky.cz politolog Lukáš Valeš. Dále také záleží na tom, do jakého senátorského klubu daný člověk přijde. Částka by se tak mohla dělit i jinak.

Miliony do měšců stran

Pro představu, pokud by se strany nedělily nebo nebyly v koalici, pak by ODS získala za osm svých zvolených senátorů 7,2 milionu korun, KDU-ČSL pak 5,4 milionu a ANO 2,7 milionu. Částky se ale po jednáních pravděpodobně budou lišit.

„Například, když si dříve vytvářeli koalici Starostové a Piráti, tak si předem dohodli podíl, který z té výsledné částky dostanou,“ dodal Valeš. Naopak s žádnou dotací nemůže počítat senátor, který byl zvolen jako nezávislý kandidát.

O rozdělení jednotlivých částek ale budou strany teprve jednat. „Je to předmětem jednání a zatím to nevíme. Očekávám, že se na toto téma předsedové stran sejdou v následujících dnech,“ informoval mluvčí ODS Jakub Skyva.

Letos se příjmy stran ze státní kasy měnily právě na základě voleb komunálních a senátorských. Stát by měl stranám a hnutím vyplácet ročně nadále celkem 69,3 milionu korun. Ty jednotlivé strany investují hlavně do kampaní, ale i běžného provozu.