Zvrátí Cimický pětiletý trest? Soud znovu řeší známého psychiatra

Případ známého lékaře a spisovatele soudy řeší už řadu měsíců. Letos na jaře rozhodoval soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák v kauze podruhé. Zcela první odsuzující verdikt z listopadu 2024 totiž městský soud loni na jaře zrušil a nařídil věc přepracovat kvůli vadám v odůvodnění.
V novém rozsudku z letošního 29. dubna soudce Novák sice uložil stejný trest – pět let nepodmíněně, desetiletý zákaz praxe a povinnost zaplatit zhruba šestimilionové odškodné –, ale zpřesnil odůvodnění i právní kvalifikaci.
Čtyři skutky překvalifikoval ze znásilnění na sexuální útok. Dalších pětatřicet případů zůstalo posouzeno jako vydírání. Popis činů navíc soudce upravil podle výpovědí napadených žen a detailně popsal následky, kterými trpěly.
„Výpovědi poškozených byly důkazy,“ řekl v dubnu soudce s tím, že ženy se vzájemně neznaly, a přesto shodně popsaly lékařovy postupy i místa činů. To, že se oběti fyzicky nebránily, vysvětlil soudce autoritou lékaře a psychologickým reflexem, takzvaným zamrznutím.
|
29. dubna 2026
Trest na samé horní hranici sazby soud odůvodnil délkou páchání přesahující čtyři dekády a skutečností, že dvěma dívkám nebylo v době činů ani 18 let. „Během hlavního líčení neprojevil obžalovaný sebemenší sebereflexi. Trestní řízení na něj nemělo žádný vliv,“ dodal soudce.
Osmasedmdesátiletý Jan Cimický k líčením dlouhodobě nechodí. Před soudem stál pouze na začátku roku 2024, kdy veškerá obvinění ze sexuálního nátlaku či znásilnění odmítl a své jednání označil za snahu léčit. Pokud jeho kroky pacientky vnímaly jinak, šlo podle něj nanejvýš o profesní selhání.
Jeho obhájce Miroslav Kučerka podal proti dubnovému rozsudku odvolání ihned na místě. Soud podle něj nevypořádal veškeré důkazy obhajoby a pouze zopakoval starou argumentaci. Zpochybňoval rovněž věrohodnost znaleckých posudků i jedné z klíčových svědkyň.
Jak navíc zjistil deník iDNES.cz, Cimický i přes opakovaná nepravomocná odsouzení dál vykonává lékařskou praxi. Smlouvu na poskytování psychiatrické péče s ním až do konce září 2026 uzavřel například Domov Laguna Psáry, který poskytuje pobytové a odlehčovací sociální služby dětem, mládeži i dospělým s mentálním postižením.
Pokud Městský soud v Praze v pátek dubnový rozsudek potvrdí, stane se trest pravomocným a Cimický dále nebude moci ordinovat. Proti verdiktu by se sice ještě mohl bránit například u Nejvyššího soudu, do vězení by ale musel nastoupit bez ohledu na to. Stejně tak by nemohl vykonávat lékařskou praxi.