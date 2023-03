STAN ukázal miliardy. Daň z příjmu může začít na 17 procentech, řekl Bernard

Současná sazba daně z příjmu fyzických osob 15 procent by se v případě nejnižšího pásma zdanění zvedla na 17 procent.

„Začínalo by to na 17 procentech, ale chtěli bychom udělat jednu věc. My bychom odečitatelnou položku na každého poplatníka chtěli zvýšit o částku 4 500 korun. Tím bychom pro nízkopříjmové skupiny obyvatel zachovali stejný systém zdanění, jako měli doposud,“ řekl iDNES.cz Bernard.

Zvýšení odečitatelné položky na 35 340 korun

Odečitatelná položka na poplatníka by se zvýšila z 30 840 na 35 340 korun. Pro člověka s průměrnou mzdou 40 324 korun by to znamenalo zvýšení daně o něco málo více než o čtyři stovky měsíčně.

Je přesvědčen, že jednou z klíčových chyb bylo snížení daní při zrušení superhrubém mzdy, o což se společně v minulém volebním období postaraly ANO, ODS a SPD. „Myslíme si, že ten zásah byl neuvážený a že nám to doteď dělá velké problémy,“ řekl šéf rozpočtového výboru.

Argumentuje, že to nejen způsobilo deficit veřejných financí, ale je přesvědčen o tom, že to popohnalo i inflaci v České republice.

„Kdybychom to alespoň z poloviny vrátili zpátky, tak kromě toho, že si trochu zjednodušíme problém s deficitem, tak to bude působit protiinflačně,“ řekl v rozhovoru s iDNES.cz Josef Bernard.

Drobnou úpravu by hnutí STAN podle šéfa rozpočtového výboru udělalo i u daně z přidané hodnoty. Zatímco ministr financí Zbyněk Stanjura plánuje současné tři sazby DPH 10, 15 a 21 procent zredukovat jen na dvě, představa STAN je trochu jiná. „Přemýšlíme o jednom procentním bodu navíc u té nejvyšší sazby,“ řekl iDNES.cz Bernard. „Ale to je všechno věc dohody. Dvě sazby pro nás mají jeden zásadní problém. Vlastně bychom zdražili citlivé komodity. Nezapírám, že v tomhle zatím shodu nemáme,“ uvedl Bernard.

Progresivní zdanění příjmů podpořil i Jurečka

Možnost progresivního zdanění vysokopříjmových skupin už připustil také šéf vládní KDU-ČSL Marian Jurečka. U progresivního zdanění fyzických osob by se podle něj mohla vláda inspirovat německým modelem.

„Je to o míře solidarity velmi bohatých lidí, kteří mohou být solidární. Německý systém ukazuje, že to funguje, že to netrestá bohaté. Ta společnost takhle funguje desítky let a německá ekonomika rozhodně není nějaká rovnostářská nebo socialistická, ale je solidární,“ řekl ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL.

„My tu máme nějaký sociální systém. Já jsem rád, že tu máme sociální smír. Nechci, aby se zaváděly poplatky ve zdravotnictví. Nechci, aby se zaváděly poplatky ve školství. Myslím, že bychom měli umožnit nadaným dětem z nízkopříjmových skupin, aby mohly studovat vysokou školu. Já jsem rád, že ten vyspělý systém máme, ale musíme si říci, když ho chceme udržet, kde na něj budeme brát. A to jsme si doteď neříkali,“ uvedl v pátek Bernard pro iDNES.cz k tomu, proč se má podle STAN zvažovat progresivní zdanění. Dokonce by tak vláda poměrně snadno našla dokonce více než 70 miliard korun, což je cíl ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS.

Máme nechat lidem peníze, nebrat jim více peněz, říkal premiér Fiala

Pro ODS je zatím vyšší zdanění příjmu fyzických osob a návrat k daňové progresi tabu. „Jsem bytostně přesvědčen, že musíme hledat především rezervy ve výdajích, že se můžeme bavit o struktuře daní, o spotřební dani, o DPH, ale že celkové daňové zatížení má zůstat stejné. Já jsem přesvědčen, že máme nechat lidem peníze, nebrat jim více peněz a přerozdělovat to pak nějakým mechanismem,“ řekl po ročním fungování vlády v rozhovoru pro iDNES.cz premiér Petr Fiala.

„Měli bychom se dobrat k nějakému kompromisu, který bude přijatelný pro pět stran,“ řekl v pátek iDNES.cz šéf rozpočtového výboru za hnutí STAN a jeden z autorů návrhů hnutí, kde šetřit, Josef Bernard.

Dohodu na balíčku úsporných opatření chce mít pětikoalice do konce dubna a pak ji také prosadit v parlamentu.