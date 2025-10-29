Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
O dva tisíce korun více by měli od ledna dostat školští pracovníci do sedmé platové třídy. Nařízení vypracované ministerstvem práce a sociálních věcí počítá i se zvýšením tarifů asistentů pedagogů a některých lektorů právě o tuto částku.
Rozhodnutí o růstu platů školníků či kuchařek nechá podle lidoveckého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky končící kabinet na nové vldáě. Návrh rozpočtu počítá na každého s růstem 2200 korun měsíčně
Šéf ANO Andrej Babiš, kterého prezident Petr Pavel v pondělí pověřil jednáním o sestavení vlády, na Hradě zopakoval výzvu vládě, aby poslala do Sněmovny návrh rozpočtu na příští rok.
A to s tím, že vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů podpoří v prvním čtení jeho základní čísla – výši příjmů, výdajů a schodek 286 miliard korun, aby mohl být rozpočet schválen ještě do konce roku a země se vyhnula rozpočtovému provizoriu.
Končící vláda Petra Fialy by rozpočet do Sněmovny mohla poslat po ustavující schůzi dolní komory parlamentu příští týden, řekl při příchodu na jednání vlády ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.
Černochová předkládá zprávu o obrněncích
Ministryně obrany Jana Černochová předloží vládě informaci o zakázce na dodávku 24 lehkých obrněných vozidel Iveco. Armáda používá obrněnce Iveco od roku 2008, má jich okolo dvou set.
Vláda má na programu i novelu o finančních službách uzavíraných na dálku, která reaguje na novou evropskou směrnici. Ta zavádí nový institut, tlačítko pro odstoupení od smlouvy, který se uplatní na všechny spotřebitelské smlouvy sjednané v on-line prostředí.
Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje z 1000 na 1500 korun zvýšit náklady za drobné opravy v bytech, které hradí sám nájemník. Celkové výdaje nájemce na drobné opravy by pak nesměly v kalendářním roce překročit 150 korun za metr čtvereční pronajímané plochy.