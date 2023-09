Poplatek za televizi má vzrůst na 160 korun, novinkou bude platba za mobily

Výhrady k této části zákona mají Piráti, kteří budou mít v této věci volné hlasování, ale zákon jako celek podpoří.

Na dotaz iDNES.cz, jak to bude v případě, že člověk vlastní jednodušší mobilní telefon, který neumožňuje sledovat televizi, ministr Baxa odvětil, že bude možnost napsat čestné prohlášení, že dotyčný nevlastní žádné zařízení, které umožňuje sledovat televizi.

„Veřejnoprávní média mají vysokou kvalitu a důvěryhodnost,“ řekl Baxa. Návrh na zvýšení měsíčních poplatků představil ve Sněmovně společně se zástupci stran pětikoalice.

NKÚ má také získat právo kontrolovat hospodaření veřejnoprávních médií.

Předseda opozičního ANO Andrej Babiš nedávno uvedl, že jeho hnutí se v případě volebního úspěchu chce zasadit o zrušení poplatků.

Poslanec Aleš Juchelka v úterý ve Sněmovně řekl, že by bylo v takovém případě třeba zajistit jiné financování veřejnoprávních médií. „My říkáme, že by to bylo ze státního rozpočtu,“ řekl Juchelka.

Lidé nyní platí jeden poplatek za celou domácnost, podnikatelé a firmy za každý přijímač, u televize činí 135 a u rozhlasu 45 korun měsíčně. V posledních letech se stále častěji z obou médií veřejné služby ozývaly hlasy volající po navýšení částky, která se v případě rozhlasu neměnila od roku 2005 a u televize od roku 2008.

