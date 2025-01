Poslanci mají schvalovat zvýšení poplatků pro Českou televizi i rozhlas

„Budeme obstruovat,“ oznámil tento týden ve Sněmovně lídr ANO Andrej Babiš. „Zablokujeme to,“ řekl i předseda SPD Tomio Okamura.

Ministr kultury Martin Baxa z ODS prohlásil, že když návrh projde, bude 3,3 milionu domácností platit za poplatky pro obě veřejnoprávní média dohromady o 25 korun měsíčně více, což označil za únosné.

Projednávat návrh ve třetím čtení může Sněmovna v pátek (nebo ve středu) v čase od 9 do 14 hodin, pokud se poslanci nedohodnou na hlasování i mimo tuto dobu. Ale nestačí přehlasování menšiny většinou.

Je tak možné, že ANO a SPD dokáží hlasování dnes zabránit. Schvalování vládního návrhu by pak pokračovalo příští týden.

Platit mají i domácnosti bez televize, pokud mají počítač či telefon umožňující sledovat vysílání

Vláda navrhuje i rozšíření okruhu poplatníků České televize i Českého rozhlasu o domácnosti, které sice nemají televizní přijímač nebo rádio, ale třeba chytrý mobilní telefon, tablet či počítač a mohou tak veřejnoprávní média také sledovat. Stále by ale platilo, že jedna domácnost by platila jen jeden poplatek bez ohledu na to, kolik televizí a chytrých telefonů má.

„Proč by mladí lidé měli platit televizi jenom za to, že mají mobil nebo tablet?“ ptá se poslanec ANO Patrik Nacher. Opozice navrhovala odstranit tuto pasáž z návrhu při jednání v mediálním výboru. Koalice ale na tomto návrhu zatím trvá.

Výbor naopak podpořil návrh skupiny koaličních poslanců, aby placení televizních a rozhlasových poplatků byly osvobozeny organizace s víc než polovinou zdravotně postižených zaměstnanců.

Změnit se podle návrhu vlády mají také platby právnických osob. Firmy do 25 zaměstnanců budou od poplatku osvobozeny. Větší společnosti mají platit podle počtu zaměstnanců.

„My ve volebním programu budeme mít zrušení poplatků,“ řekl dříve Babiš. Televizní a rozhlasový poplatek označil za novou plošnou daň.

„Máme 27 členských států Evropské unie a z toho 17 nemá poplatky,“ argumentuje předseda ANO. A z deseti států EU, které poplatky mají, ještě Německo diskutuje jejich další osud, dodal. Jako jednu z možností zmínil sloučení České televize a Českého rozhlasu.

Obstrukce využili poslanci ANO a SPD už při prvním i druhém čtení vládního návrhu na zvyšování televizních a rozhlasových poplatků.