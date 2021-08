Zvýšení důchodů prošlo. Senátoři prodloužili otcovskou, u dávek naopak přitvrdili

Spor o zvýšení penzí měl nakonec překvapivé rozuzlení. S tím, aby senátoři vládní návrh ani neprojednávali, přišel šéf senátorského klubu SEN 21 a Piráti Václav Láska a podpořili to již před schůzí i další senátoři.

„Projednávat takový návrh měsíc před volbami je těžké,“ řekl senátorům Láska. Přijetí jeho návrhu znamenalo, že zákon teď zamíří rovnou k podpisu k prezidentovi Miloši Zemanovi.

„Je to populistický návrh a vůbec bychom se tím neměli zabývat,“ řekla senátorka za Piráty Adéla Šípová. „Nebudeme blokovat dohodu o tom, aby se tímto zákonem Senát vůbec nezabýval,“ potvrdil šéf senátního klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

Takové řešení podpoří i senátoři KDU-ČSL, uvedla šéfka klubu Šárka Jelínková. Lidovci, ač jsou v opozici mají i věcný důvod nechat návrh projít, ač jsou v opozici. Spolu s navýšením penzí totiž prošlo něco, oč dlouhodobě usilují.



Pětistovka navíc k penzi za vychované dítě pomůže ženám

Důchod těch, kteří se převážně starali o výchovu dětí, bude navýšen o 500 korun za jedno vychované dítě (maximálně tři). Praktický dopad této změny bude takový, že se zvýší důchod ženám, které jsou nyní nižší oproti mužům kvůli tomu, že upřednostnily péči o děti před kariérou.

Opozičně naladění senátoři, kteří jsou k návrhu kritičtí, nechtějí, aby se zákonem těsně před volbami znovu zabývala Sněmovna a strany podporující vyšší zvyšování penzí toto téma mohly dále využívat ve volební kampani.

„Je to pokus uplatit před volbami část voličů,“ kritizoval vládní návrh šéf senátního klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra s tím, že to proti sobě staví starší a mladé. Prozradil, že jeden z klubů navrhne, aby zákon Senát vůbec neřešil.

Otcovská dovolená se prodlouží na dva týdny

Senát kývl na to, že otcovská dovolená se prodlouží z jednoho týdne na dva týdny.

U ošetřovatelského volna novela zkracuje dobu, kterou musí člověk, jenž má být ošetřován, strávit v nemocnici. Volno na péči o příbuzné může trvat až 90 dnů, členové rodiny se na něm mohou střídat.

Nyní si mohou o volno požádat lidé s nemocenským pojištěním na péči o člověka, který strávil aspoň týden v nemocnici, nově to budou aspoň čtyři dny. Podmínka hospitalizace se navíc nebude uplatňovat u péče o lidi v konečném stadiu nevyléčitelné nemoci.

Neplatiči pokut přijdou o část dávek

Horní komora parlamentu kývla i na návrh, podle nějž budou moci lidé přijít o část doplatku na bydlení i příspěvku na živobytí, pokud opakovaně neplatí pokuty za vybrané závažné přestupky.

Úřady budou moci provádět srážky z dávek na úhradu nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku, v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka. O část dávek budou moci přijít také lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí.

U tolerování a podpory záškoláctví bude platit pro strhávání pokut z dávek princip „jednou a dost“. U ostatních přestupků by mohly být postihy strhávány z dávek při třetím a dalším prohřešku.

Zajištění financování dětských skupin

Senát schválil také zákonu, který se týká financování dětských skupin. Na děti do tří let by stát v současnosti dával 9600 korun měsíčně a na starší děti 5600 korun měsíčně. Úhrada rodičů na dítě do tří let by činila nejvýše 4000 korun měsíčně, zákon předpokládá pravidelnou valorizaci.

Dětské skupiny původně vznikly v reakci na nedostatek míst v mateřských školách. V souvislosti s blížícím se koncem jejich financování z evropských fondů ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD navrhovala přeměnu dětských skupin na jesle.

Ve Sněmovně ale s tímto svým plánem narazila, část opozice varovala před likvidací dětských skupin a poslanci vládní návrh celkově upravili. Nyní je v provozu přes tisíc dětských skupin s asi 15 tisíci místy.