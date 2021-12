Vojákům, policistům či zdravotníkům vzrostou platy. Naopak ústavním činitelům budou zmrazeny

„Musí být solidarita i z naší strany,“ řekl ministr práce a sociálních věcí, šéf lidovců Marian Jurečka.

Pracovníkům v sociálních službách by měly platy stoupnout o 700 korun. Zdravotnickým pracovníkům by měly vzrůst o 700 korun s platovými tarify stanovenými pro druhou až sedmou platovou třídu a o šest procent pro osmou až patnáctou platovou třídu. Lékařům mají vzrůst o šest procent a učitelům o dvě procenta.

To, že vojákům vzrostou platy o sedm stovek měsíčně, potvrdila v průběhu jednání vlády ministryně obrany Jana Černochová z ODS. „Jsem ráda, že se to takhle povedlo a že vojáci, kteří pomáhají s pandemií a dalším, budou mít valorizaci alespoň na částce 700 korun,“ řekla ČTK Černochová. O sedm stovek by platy měly vzrůst také policistům, hasičům a celníkům.

Minulá vláda Andreje Babiš počátkem listopadu rozhodla, že pracovníci státu a veřejných služeb dostanou od ledna přidáno 1400 korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS se ale proti tomu postavil.

„Státní rozpočet je v katastrofálním stavu,“ řekl po jednání vlády Stanjura.