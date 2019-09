Zvyšovat důchodový věk není řešení, říká ministryně práce a sociálních věcí Maláčová

PRAHA Revize důchodového systému z dílny ministryně práce má devět bodů. Řeší se například dorovnání mizerných penzí seniorek, které část života věnovaly péči o děti. Změn mají doznat i zdroje financování systému či předčasné důchody. „Mluví se hlavně ofyzicky náročných profesích, ale přemýšlíme iotěch psychicky náročných,“ říká ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

LN: Důchodová komise se neshodla, jak by se daly, v souladu se zákony a ústavou, narovnat rozdíly penzí aktuálních důchodců, respektive důchodkyň, ergo nic nenavrhla. Vy navrhnete?

Komise se neshodla, já představu mám. Není to přilepšení důchodkyním, tedy ženám, ale bonifikace za péči. Více nebudu v tuto chvíli prozrazovat.

LN: Šlo by to i zpětně, lidem, kteří už v důchodu jsou?

U nás jsou to v naprosté většině případů ženy, které primárně pečují ať již o děti, zdravotně postižené, nebo seniory. Problematiku je třeba rozdělit do dvou úrovní: na osoby, co už v důchodu jsou, a ty, co teprve budou. Je také jiná situace, když jste pár let před penzí, nebo vám zbývá ještě třicet let. Připravujeme řešení pro obě skupiny.