Don Quijote bojuje proti větrným mlýnům. Režisér Gilliam ztratil práva ke svému filmu

LONDÝN Pařížský odvolávací soud na základě smlouvy podepsané mezi režisérem Terrym Gilliamem a producentem Paulem Brancem v roce 2016 určil za vlastníka práv k filmu Muž, který zabil Dona Qujitoa Branca. Gilliam navíc musí zaplatit reparace Brancově společnosti Alfama Films za ušlé zisky. Jde o smutnou tečku za filmem, který vznikal kvůli četným problémům více než dvacet let.

„Tento film celý patří produkční společnosti Alfama Films. Byl natočen ilegálně. Je to poprvé, co jsem byl svědkem toho, že se tolik členů štábu vypravilo za úkolem natočit film, ke kterému už od začátku nevlastnili práva. Je to naprosto ojedinělý případ,“ popsal situaci producent Paul Branco webu Screen Daily. Zároveň se netajil hlubokým vděkem k francouzské justici. Ta mu, v rámci vyvrcholení dlouhého sporu mezi jím a Gilliamem, definitivně přiznala na film práva.

V roce 2016 uzavřel Terry Gilliam, který se svého vysněného projektu odmítal vzdát, smlouvu s producentem Paulem Brancem. Branco a jeho filmová společnost Alfama Films měli film zafinancovat. Když ale žádné peníze stále nepřicházely, oslovil Gilliam hned několik jiných producentů, kteří se dali dohromady a film zafinancovali. Branco se ale lukrativní smlouvy vzdát nehodlal a celou záležitost dohnal k soudu. Právě vleklý soudní spor ohrozil i premiéru filmu na filmovém festivalu v Cannes. Dlouhou dobu nebylo jisté, jestli se film, který měl navíc celý festival čestně ukončit, promítat vůbec bude. Alespoň tohle nakonec dobře dopadlo a snímek se v Cannes dočkal nadšených reakcí od diváků i kritiky.

To ale není vše...



Pařížský soud navíc přikázal Gilliamovi zaplatit 10 tisíc euro (zhruba 257 tisíc korun) Brancově společnosti Alfama Films. Branco navíc v rozhovoru pro Screen Daily výslovně oznámil, že bude žádat podobné odškodnění pro „všechny producenty filmu, kaskadéry, distributory a pro všechny, kteří na filmu jinak spolupracovali.“ Pro Gilliama, pro kterého byl Quijote opravdu srdcovou záležitostí, musí jít o strašnou ránu.

Gilliam na filmu začal pracovat před dvaceti lety. Byl to ambiciozní projekt, ve kterém měl hlavní roli Quijotova pomocníka Sancha Panzy ztvárnit hollywoodský herec Johnny Depp. Z filmu ale zcela sešlo, když druhá herecká hvězda Jean Rotchefort, představitel pomateného Dona Quijota, vážně onemocněl. To ale zdaleka nebyl jediný problém. Na začátku natáčení se přihnala povodeň a filmařům odplavala značná část vybavení. Několik herců se také na natáčení vůbec nedostavilo a Gilliam musel narychlo shánět náhradníky. „Už jsem v branži 22 let, ale nikdy jsem neviděl tolik smůly najednou,“ komentoval tehdy dění italský filmař Nicola Pecoroni. Muž, který zabil Dona Quijota si získal pověst prokletého filmu.

Nakonec ale z této série nešťastných náhod vznikl alespoň v roce 2003 alespoň dokumentární snímek Ztracen v La Manche (Lost in La Mancha), který právě celé to marné filmařské počínání mapuje. Dokument se dočkal vřelého přijetí od diváků i kritiky.

Snímek ale Gilliam nakonec dotočil v roce 2017 s Adamem Driverem (Star Wars, Paterson) a Johnatanem Prycem (Hra o trůny, Spása) v hlavních rolích.