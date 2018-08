Doprava do Adršpachu zkolabovala, nevydržela nápor polských turistů

Adršpach (Náchodsko) Doprava do turisticky atraktivního skalního města v Adršpachu ve středu kolem poledne zkolabovala. Kvůli náporu polských turistů musela policie uzavřít vjezd do Česka přes hraniční přechod Zdoňov, který je od Adršpachu vzdálený asi pět kilometrů. Řekl to mluvčí policie Jan Čížkovský.

Ve středu je v Polsku státní svátek Nanebevzetí Panny Marie a Den polské armády. Stejná situace v Adršpachu byla kvůli masivnímu náporu turistů z Polska již letos v prvních třech dnech května. I na začátku května byly v Polsku svátky.

„Všechna parkoviště v Adršpachu jsou plná. Turistům jedoucím auty doporučujeme návštěvu Adršpachu odložit,“ řekl Čížkovský. Kromě hraničního přechodu policie reguluje i dopravu na příjezdu do Adršpachu od Teplic nad Metují tak, aby byl zajištěn průjezd pro záchranáře.

Adršpašské skály se sousedními Teplickými skalami tvoří nejvýznamnější pískovcovou plošinu Polické pánve v Broumovské vysočině. Obě skalní města jsou svojí rozlohou 1803 hektarů největší národní přírodní rezervací v Česku.

O návštěvnosti Adršpašsko-teplických skal se letos na jaře zmínila i Asociace cestovních kanceláří. Podle ní budou muset některé české památky v budoucnu regulovat návštěvnost, protože počty turistů dosahují rekordních hodnot a návštěvnost stále stoupá. Kromě skal šlo také o Český Krumlov či zámek Hluboká.