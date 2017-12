Dopravní komplikace. Silničáři varují před rozbředlým sněhem a silným větrem

PRAHA Dopravu na řadě míst v Česku v neděli ráno komplikuje počasí, a to zejména v horských oblastech. Silný vítr a rozbředlý sníh, který leží na silnicích ve vyšších polohách a v lesních úsecích, v neděli komplikuje dopravu v jihočeské části Šumavy a na Prachaticku. Řidiči tam podle silničářů musí věnovat jízdě zvýšenou opatrnost.

Ostatní silnice na jihu Čech jsou podle silničářů většinou holé a suché a sjízdné bez omezení.

Je většinou polojasno až oblačno. Teploty se pohybují od jednoho do sedmi stupňů Celsia nad nulou. S výjimkou jižní části kraje vane slabý vítr. Během dne bude podle meteorologů převážně oblačno, odpoledne a večer místy i polojasno, zejména na jihu kraje. Ojediněle se objeví slabý déšť. Nejvyšší denní teploty dosáhnou sedmi až deseti stupňů, na horách v 1000 metrech kolem tří stupňů. Čerstvý západní vítr s nárazy o rychlosti kolem 55 kilometrů v hodině bude večer slábnout.

Ve vyšších polohách Jesenicka je na silnicích ujetá vrstva sněhu

Ve vyšších polohách Jesenicka je v neděli na inertně udržovaných silnicích místy uježděná vrstva sněhu, která může namrzat. Na Šumpersku sníh na těchto silnicích od středních poloh rozbředává. Zbytky sněhu jsou místy i na silnicích nižších tříd na Olomoucku. V ostatních částech Olomouckého kraje jsou silnice většinou holé, suché či vlhké. Stejně je tomu ve Zlínském kraji, pouze na inertně udržovaných cestách na Zlínsku mohou být zbytky rozbředlého sněhu, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V Olomouckém kraji je v neděli ráno zataženo, místy oblačno, teploty se pohybují od dvou do osmi stupňů Celsia, na Olomoucku vane silný vítr, jinde jen slabý. Podle předpovědi meteorologů by dnes v kraji mělo jen občas pršet. Teploty by odpoledne měly vystoupat k až 11 stupňům Celsia, na horách k šesti stupňům. Čerstvý vítr bude večer slábnout.

Ve Zlínském kraji je v neděli ráno většinou zataženo, vane slabý vítr, teploty jsou od tří do devíti stupňů Celsia. Na Vsetínsku meteorologové očekávají ojediněle slabý déšť. Teploty v kraji budou odpoledne od šesti do deseti stupňů Celsia.



Na Žďársku jsou silnice v kopcích stále místy zledovatělé

Vedlejší silnice na Žďársku ve vyšších polohách zůstávají v neděli i přes teploty nad nulou místy zledovatělé a s vyjetými kolejemi. Řidiči tam musí podle silničářů věnovat jízdě zvýšenou opatrnost. Ostatní silnice na Vysočině jsou podle webu silničářů většinou holé, suché a sjízdné bez problémů.

Na Vysočině je v neděli ráno převážně oblačno, na Jihlavsku zataženo, vane slabý vítr. Teploty se pohybují od tří do sedmi stupňů Celsia nad nulou. Během dne bude podle meteorologů převážně zataženo až oblačno, místy přechodně i polojasno, hlavně na jihu kraje. V oblasti Žďárských vrchů se ojediněle objeví slabý déšť. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou šesti až deseti stupňů. Čerstvý západní vítr s nárazy o rychlosti kolem 55 kilometrů v hodině začne večer zvolna slábnout.

V oblasti Šerlichu je na silnicích souvislá vrstva sněhu

Zbytky rozbředlého sněhu jsou v neděli na silnicích východních Čech už jen výjimečně. Motoristé musejí dát pozor hlavně v oblasti Šerlich na Rychnovsku. Na Pardubicku fouká silný nárazový vítr. Vyplývá to z údajů cestářů.

Ve vyšších polohách Orlických hor jsou zbytky sněhu, nebo nesouvislá vrstva prodajícího se sněhu. V oblasti Šerlichu je souvislá vrstva propadajícího rozbředlého sněhu. V těchto místech je nutná maximální opatrnost. Silnice prvních tříd jsou sjízdné bez omezení.

Silný vítr také fouká v regionu Moravské Třebové, na Pardubicku, Náchodska a Hradecka. Většinou je zataženo, teploty od tří do osmi stupňů Celsia.