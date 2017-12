Dopravu v Česku komplikovalo počasí. Vyskytovaly se i ledovky a sněhové koleje

PRAHA Dopravu v Česku v sobotu mohlo komplikovat počasí. Sníh zůstal například na horských silnicích v Libereckém kraji. Zledovatělá vrstva, místy s vyjetými kolejemi, byla na silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš na Semilsku. V Jizerských horách byly na vozovkách zbytky sněhu po pluhování. Dopravu na Žďársku komplikovaly místy vyjeté sněhové koleje. Řidiči museli dbát v sobotu ráno zvýšené opatrnosti i na silnicích na Blanensku.

Silnice na Blanensku jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z údajů na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Pozor je potřeba dávat i na komunikacích v oblasti Bílých Karpat, které jsou ošetřené inertním posypem. Dálnice a ostatní silnice jsou sjízdné bez omezení.

V Jihomoravském kraji se teploty pohybují od nuly do čtyř stupňů Celsia. Největší zima je na Blanensku, Brněnsku i v Brně a na Vyškovsku. Téměř na celém území je oblačno a zataženo, na Brněnsku fouká silný vítr, na ostatních místech je vítr slabý. Viditelnost je bez omezení.



Na silnicích Zlínského kraji je místy rozbředlý sníh, také mlhavo

Na silnicích nižších tříd na Zlínsku a Vsetínsku byl v sobotu ráno místy rozbředlý sníh, ve vyšších polohách Vsetínska leží na cestách uježděná vrstva sněhu. Hlavní tahy jsou většinou mokré po chemickém ošetření, i na nich však řidiči musí být opatrní. Ve Zlínském kraji je místy mlhavo, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je zataženo či oblačno, místy vane jen slabý vítr, teploty se ráno pohybují od minus jednoho do tří stupňů Celsia.

Podle předpovědi meteorologů by mělo být v sobotu v kraji převážně zataženo, na většině území bude občas slabě pršet nebo mrholit, srážky budou zpočátku v polohách nad 400 metrů nad mořem smíšené nebo sněhové. Odpolední teplota by měla být mezi jedním až pěti stupni Celsia.

Zledovatělé silnice místy komplikují dopravu na jihu Čech

Vrstva rozbředlého a místy zledovatělého sněhu v sobotu komplikovala dopravu na silnicích nižších tříd v jihočeské části Šumavy a na Prachaticku. Podobné problémy mohou mít řidiči místy také v lesních úsecích na Jindřichohradecku. Silnice jsou tam sjízdné se zvýšenou opatrností. Ostatní silnice v Jihočeském kraji jsou převážně holé, suché a sjízdné bez omezení.

Na jihu Čech bylo ráno převážně zataženo, vane slabý vítr, Teploty se pohybují od nuly do plus pěti stupňů Celsia. Podle předpovědi bude během dne oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo mrholení, v polohách nad 1000 metrů zpočátku slabé sněžení. Na Šumavě budou srážky četnější. Nejvyšší denní teploty dosáhnou čtyř až sedmi stupňů nad nulou. Mírný, postupně čerstvý západní vítr dosáhne v nárazech rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu.

Dopravu na Žďársku komplikují místy vyjeté sněhové koleje

Na vedlejších silnicích ve vyšších polohách na Žďársku ležela zledovatělá vrstva sněhu, místy s vyjetými kolejemi. Dopravu tam komplikovala také mlha. Řidiči tam podle silničářů musí věnovat jízdě zvýšenou opatrnost. Jinde na Vysočině jsou silnice většinou holé a suché a sjízdné bez omezení.

Na Vysočině je ráno zataženo, v západní části oblačno, beze srážek, vane slabý vítr. Teploty se pohybují od nuly do plus tří stupňů Celsia. Podle meteorologů se během dne zejména na severovýchodě kraje místy objeví slabý déšť nebo mrholení, zpočátku v polohách nad 600 metrů budou srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou čtyř až sedmi stupňů. Čerstvý západní vítr odpoledne v nárazech dosáhne rychlosti až 70 kilometrů v hodině.



Sníh zůstává jen na horských silnicích v Libereckém kraji

Zledovatělá vrstva, místy s vyjetými kolejemi je na silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš na Semilsku. V Jizerských horách jsou na vozovkách zbytky sněhu po pluhování. Jinak jsou silnice na severu Čech suché či mokré, vyplývá z informací na dopravním webu.

Místy mohou dopravu komplikovat mlhy, snížená viditelnost je v horských oblastech Libereckého kraje a v Krušných horách. Teploty byly ráno mezi dvěma a šesti stupni Celsia, v Jizerských horách a Krkonoších bylo pod nulou.

Podle předpovědi by mělo být v sobotu na severu Čech většinou zataženo, místy se slabým deštěm nebo mrholením. Meteorologové varují, že na horách bude mít vítr v nárazech až 90 kilometrů v hodině. Nejvyšší denní teploty budou od čtyř do devíti stupňů, nad nulou budou teploty i na horách.



Na severu Olomouckého kraje je na silnicích místy tající sníh

Na inertně udržovaných úsecích silnic na Šumpersku a Jesenicku je v sobotu místy tající vrstva uježděného sněhu krytá posypem. Ostatní komunikace v Olomouckém kraji jsou většinou mokré po chemickém ošetření. Na Olomoucku mohly silnice ráno místy namrzat, náledí je na Červenohorském sedle, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V kraji je v sobotu ráno oblačno či zataženo, někde vane slabý vítr. Teploty se většinou pohybují od minus jednoho do tří stupňů Celsia.

Podle předpovědi meteorologů by v sobotu místy mělo pršet, dopoledne by ve vyšších polohách měly být srážky i smíšené nebo sněhové. Teploty by se odpoledne měly pohybovat mezi třemi až šesti stupni Celsia, na horách od nuly do čtyř stupňů Celsia. Mírný vítr večer zesílí.