Došlo na Klinice ke znásilnění dvou žen transgender aktivistou? Místostarosta Prahy 3 podal trestní oznámení

PRAHA V prostoru pražského Autonomního sociálního centra Klinika mělo v minulosti údajně dojít ke dvěma případům znásilnění, jehož se dle zprostředkované výpovědi dvou žen měl dopustit transgender aktivista a básník Jiří Feryna, známý též jako Marie Feryna. Nyní se kauza dostala do rukou policie. Na Ferynu podal trestní oznámení místostarosta městské části Praha 3, kde Klinika sídlí.

„Dnes (ve čtvrtek) jsem podal trestní oznámení na transgender aktivistu Jiřího Ferynu, známého též jako Marie Feryna (server Lidovky.cz bude v následujícím textu používat výlučně mužský rod - pozn. red.), který dle otevřeného dopisu kolektivů SdruŽeny a Prázdné trůny znásilnil u nás na Praze 3 v nelegálně okupovaném objektu takzvané Kliniky dvě ženy. Jelikož mi není známo, že by orgány činné v trestním řízení v této věci již činily, považuji za svou občanskou povinnost je k tomu vyzvat,“ uvedl místostarosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS), který proti Klinice dlouhodobě vystupuje.



Aktivisté ze sdružení Prázdné trůny v textu, který je dohledatelný na jejich facebookové stránce i webu, popisují incident bez bližších podrobností.

„Tento dopis je výsledkem potřeby promluvit o tématu v našich kruzích často komunikovaném pouze směrem ven. Adresujeme jej jedné z výrazných postav veřejného života a aktivistického hnutí v Česku – Marii Feryně, ale nejen jí. Nechceme nijak shazovat práci, kterou vykonala ve prospěch utlačovaných lidí u nás, ale považujeme za nutné veřejně upozornit na hrubý nesoulad mezi proklamovanými postoji a skutečným chováním v reálném životě,“ píší nepodepsaní autoři.

Zmíněný aktivista, který se narodil jako muž a svou identitu vnímá jako ryze ženskou, před podle nich časem publikoval na svém blogu příspěvek, který následně stáhl. Dnes již není možné ho dohledat.



„V něm velmi opatrně přiznala, že na Klinice napadla členku kolektivu a pokusila se ji znásilnit. Napadená však mluví o znásilnění, ne o pokusu. Marie zároveň tvrdila, že se napraví a vyhledá odbornou po moc. Mnoho čtenářů jí tenkrát vyjádřilo podporu. I přes tento slib se podobná událost opakovala,“ stojí dále v textu. Jiří Feryna, případně dohledatelný i jako Marie Feryna, měl dle vyjádření aktivistů znásilnit jednu z autorek otevřeného dopisu.



Sám Feryna se k věci nevyjádřil. Server Lidovky.cz se s ním pokoušel navázat kontakt. Marně. Zrušil si i dosud aktivní účty na sociálních sítích.



„Zpočátku jí (Marie Feryna, též Jiří Feryna – pozn. red.) tvrdila, že si nic nepamatuje a popírala vinu, později připustila, že skutek spáchala. Pokoušela se vše ututlat a vyhýbala se konfrontaci. K tomu používala i citové vydírání a výhrůžky sebevraždou,“ uvádí spolek SdruŽeny a Prázdné trůny s tím, že cílem tohoto dopisu není diskreditace konkrétní osoby, ale odmítání údajného umlčování přeživších sexuálního násilí.

Bellu ovšem odmítá z pozice místostarosty přihlížet pouhým vyjádřením odsuzujícím takové jednání. „Znásilnění je jeden z nejhorších a nejodpornějších zločinů, kterého se jeden člověk na druhém může dopustit, a je proto potřeba jej nekompromisně trestat. Naopak mě překvapuje, že se různá aktivistická genderová hnutí, která se předtím mediálně ztotožňovala s vlnou #MeeToo, teď snaží celou kauzu zamést pod koberec,“ vysvětlil, proč podal trestní oznámení.

Samy oběti se jej přitom rozhodly nepodávat. „Jako absolventa psychosociálních studií mě to nepřekvapuje. Oběť má vždy strach bojovat s pachatelem a platí to dvojnásob, když je na ni činěn nátlak, který můžeme vidět v diskusích levicových aktivistů na sociálních sítích. O to více je potřeba obětem znásilnění podat pomocnou ruku. Před společensky nebezpečnými jevy spojenými s takzvanou Klinikou varuji již dlouho. Nejnovější události a informace bohužel znovu potvrzují má slova. Věřím, že orgány činné v trestním řízení celou věc důkladně prošetří,“ dodal Bellu.

Sdružení Prázdné trůny však motivaci místostarosty Prahy 3 zpochybňuje, podání trestního oznámení vnímá jako politický krok, který nemá nic společného se starostí o dobro obětí.



K popisovanému incidentu už se vyjadřují nejrůznější politici i organizace. Samotné centrum Klinika vydalo prohlášení, ve kterém uvádí, že její zástupci chtěli respektovat přání obětí. Z toho důvodu celou věc neoznámili policii. „Chceme usilovat o vymýcení sexuálního násilí, jak uvnitř našich kruhů, tak mimo ně“.

K záležitosti vyjádřil svůj postoj například i bývalý premiér Mirek Topolánek. A to velmi svébytný stylem. „Takže: úchyl se prohlásí ženou, vetře se do ryze ženské společnosti a řádí. K tomu slouží „svobodná volba pohlaví“?! Takhle vypadá zánik civilizace?“ uvedl na svém twitterovém účtu.

K situaci se musela čelem postavit také organizace Trans*parent, která sdružuje transgender osoby. Feryna byl totiž jedním z jejích členů. „Privátní i veřejnou cestou se k nám dostaly informace od lidí, kteří se podle svých slov stali terčem sexuálního útoku a obtěžování ze strany jedné z našich členek. Protože takové chování je v ostrém rozporu s tím, co Trans*parent vyznává a co reprezentuje, chceme se k situaci postavit jednoznačně,“ stojí v prohlášení organizace.

Po zvážení všech dostupných informací se její vedení rozhodlo Ferynu z jejich řad vyloučit a „zamezit její účasti na našich příštích aktivitách“.

Autonomní centrum Klinika je sociální a kulturní centrum na pražském Žižkově, které vzniklo v roce 2014 nelegálním obsazením nevyužívané budovy bývalé plicní kliniky. Pořádalo přednášky, koncerty, dílny či jazykové kurzy, zaměřovalo se také na pomoc migrantům. V minulosti se stalo terčem útoku žhářů zřejmě ze strany extremistů, policie však případ odložila kvůli nedostatku důkazů. V objektu byla také několikrát nahlášena výbušnina, žádná se ale nikdy nenašla.