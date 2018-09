„Dospělí ser** na moji budoucnost.“ Patnáctiletá Švédka stávkuje před parlamentem proti klimatické krizi

STOCKHOLM/PRAHA Je jí 15 let a přes dva týdny poklidně stávkuje před parlamentem v centru Stockholmu. Greta Thunbergová nechodí do školy, místo toho protestuje proti politikům, kteří se podle ní dostatečně nezabývají problematikou klimatických změn. Sedí u svého transparentu s jednoduchým nápisem „Školní stávka za podnebí,“ a rozdává letáčky s heslem „Dělám to, protože dospělí ser** na moji budoucnost.“ Protestovat hodlá až do 9. září, kdy se konají ve Švédsku parlamentní volby.

„Nevadí mi, jestli se kvůli tomu ve škole dostanu do problémů. Věřím, že i jeden člověk může udělat změnu,“ citoval její postoj britský list The Guardian. Dívka svými protesty reaguje i na největší vlny horka, které zasáhly Švédsko od počátku měření před 262 lety. Extrémní sucha způsobila mimo jiné rozsáhlé lesní požáry napříč Švédskem.



Někteří kolemjdoucí dívku sedící na kostkách u budovy parlamentu upozorňují na to, že by měla být ve škole. V odpovědi ukazuje na knihy, které má s sebou. „Mám tu své knihy. Ale také si říkám: Co mi vlastně chybí? Co se naučím ve škole a ne tady? Fakta už nikoho nezajímají, politici neposlouchají vědce, tak proč bych se měla učit?“ říká patnáctiletá Švédka. „Stávkuji, protože nikdo jiný nic nedělá. Je mojí morální zodpovědností udělat, co můžu,“ říká Thunbergová. „Chci, aby politici udělali z klimatické otázky prioritu, zaměřili se na ni a považovali ji za kritický problém.“



Ambiciózní zákon na ochranu klimatu je málo

Mnohé protest Thunbergové překvapil vzhledem k tomu, že Švédsko je považováno za jednu z nejzelenějších a nejekologičtějších zemí, která navíc letos přijala „nejambicióznější zákon na ochranu klimatu na světě“, píše The Guardian. Země se zavázala, že do roku 2045 stáhne emise skleníkových plynů na nulu a překoná tak limity nastavené Pařížskou klimatickou dohodou z roku 2015. (Ta ukládá státům snížit do roku 2030 emise o 40 % v porovnání s rokem 1990). „To je ale pozdě, musíme začít jednat mnohem dříve. Švédsko není zeleným rájem, patří k zemím s největší emisní stopou,“ argumentuje Thunbergová.



Stávkuje i její učitel

Rodiče Grety chtějí, aby protesty vzdala a vrátila se do školy. Zároveň jí to však nezakazují. „Měla by být ve škole, nemůžeme její akci podporovat. Ale respektujeme to. Může buď sedět doma a být velice nešťastná, nebo protestovat a být šťastná,“ vysvětlil její otec.



Také většina jejích učitelů chce, aby se dívka vrátila do školy. Thunbergová má přesto i mezi svými kantory podporovatele. Jedním z nich je 26letý Benjamin Wagner, který se k dívce ve stávce připojil. Očekává, že kvůli tomu přijde o své zaměstnání. „Greta je problémové dítě, neposlouchá dospělé. Ale řítíme se do katastrofy, a v takové situaci je jediných smysluplným řešením být nerozumný,“ vysvětluje Wagner.



Podle všeho mladá Švédka není jedinou, která si rostoucí hrozbu uvědomuje. Švédská Strana zelených, partner ve středolevicové vládní koalici, se ve volbách dlouhodobě propadala. Poté, co však zemi zasáhlo více než 60 lesních požárů kvůli velkému horku a suchu, vzrostla podpora strany téměř o polovinu na 6 %. „Velmi mě zaujala Grétina kuráž a odhodlání,“ řekla Janine Alm Ericsonová, členka parlamentu za Stranu zelených. „Zároveň mě však mrzí, že tam (před parlamentem, pozn. redakce) vůbec Gréta musí být – politické strany ve Švédsku neudělaly dost. Kvůli horkému létu je pro občany najednou mnohem jednodušší si představit, co pro nás může klimatická změna znamenat, pokud budeme nadále ignorovat, co se děje,“ dodala.



Silné zaujetí a Aspergerův syndrom, který jí ,otevřel oči‘

Zaujetí Thunbergové klimatickou krizí způsobilo změny také v její rodině. Její matka, známá operní pěvkyně Malena Ernmanová, se vzdala své mezinárodní kariéry kvůli dopadům leteckého cestování na životní prostředí. „Greta nás přinutila změnit naše životy. Neměl jsem ani tušení o klimatu. Začali jsme se tím více zabývat, číst všechny ty knihy. I Greta je přečetla,“ říká její otec Svante.

Greta trpí Aspergerovým syndromem, který měl v minulosti vliv na její zdraví. Podle otce však ona sama nevidí svůj zdravotní stav jako postižení, ale naopak jako dar, který jí pomohl otevřít oči před klimatickou krizí. Aspergerův syndrom jako porucha autistického spektra se vyznačuje především problémy v oblasti komunikace a sociálního chování.