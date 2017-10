Chtěl protestovat proti Prague Pride, ale policie ho zavřela. Totalitní postup, řekl soud

Historie světových LGBT festivalů sahá až do roku 1969, kdy se v reakci na policejní razii v americkém baru Stonewall Inn v newyorské Greenwich Village objevily první velké protesty tamní LGBT komunity. Stonewall Inn byl tehdy jedním z mála 'úkrytů' pro tamní gaye, lesby, bisexuály a transgender osoby, kteří se koncem 60. let ocitali na okraji společnosti.

V Evropě se první festival konal v roce 1972 v Londýně, do Prahy dorazil roku 2011. Pravidelně probíhá v srpnu, součástí programy jsou přednášky, besedy či filmové projekce s LGBT tematikou. Akce vrcholí karnevalovým průvodem.