ČSSD rozjíždí referendum o vládě a Venezuela si volila prezidenta

ČSSD zahajuje stranické referendum o účasti ve vládě, Venezuela si zvolila prezidenta a premiér v demisi Andrej Babiš ve Finsku podepíše memorandum o boji s hybridními hrozbami.

ČSSD zahajuje referendum. Členové sociální demokracie dnes začnou v referendu rozhodovat o tom, zda se jejich strana zapojí do menšinové vlády s hnutím ANO. Společný kabinet by ve sněmovně tolerovali komunisté. Referendum se bude konat na schůzích téměř 1100 místních organizací strany. Vedení ČSSD očekává výsledky s napětím, velká část sociálních demokratů totiž předjednanou spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše ostře kritizuje. Právo vyjádřit se bude mít více než 17 500 straníků. Referendum potrvá do 14. června, výsledky mají být známy o den později. Předseda strany Jan Hamáček dnes v podvečer zavítá na Karvinsko, kde bude o referendu jednat se zástupci ČSSD v regionu.

Babiš podepíše memorandum o hybridních hrozbách. Končí dvoudenní návštěva Andreje Babiše ve Finsku. V Helsinkách chtěl najít inspiraci pro reformu školství a řešit boj proti hybridním hrozbám. Babiš dnes za Česko podepíše memorandum o připojení k činnosti evropského centra pro boj s hybridními hrozbami, které funguje v Helsinkách od dubna 2017 pod patronátem NATO a EU. „Je to aktuální problematika. Dezinformací je plno, a lidé si to mezi sebou posílají a potom je těžké to stále vyvracet. Je důležité, abychom nebyli mystifikováni a uváděni v omyl,“ podotkl.

Izrael opět v hlavní roli. Dnes se očekává otevření paraguayské ambasády v Jeruzalémě za účasti prezidenta Horacia Cartese. V Radě bezpečnosti OSN zároveň začne debata o rezoluci požadující mezinárodní ochranu občanů na palestinských okupovaných územích. Navrhovatelem je Kuvajt. Rezoluce vzniká v reakci na pondělní masakr Palestinců, kteří na hranicích Pásma Gazy protestovali proti přemístění ambasády USA do Jeruzaléma. Zemřelo 61 lidí, zraněno jich bylo přes 2700.

Veneuela si zvolila prezidenta. Za dohledu 300 000 vojáků a policistů se v neděli ve Venezuele konaly prezidentské volby. Navzdory tlaku domácí opozice, jejíž hlavní proud hlasování bojkotuje, a nelibosti části zahraničí v nich o znovuzvolení na dalších šest let usiluje dosavadní socialistický prezident Nicolás Maduro. Za podmínek, jež pozorovatelé označují za nedemokratické, je autoritářský šéf státu považován za favorita. Na řadě míst země proti němu stoupenci opozice demonstrovali. Volební místnosti se měly uzavřít o půlnoci (SELČ), konečný výsledek by tedy měl být znám během dneška.

Itálie sestavuje vládu. Šéfové italských antisystémových stran Ligy a Hnutí pěti hvězd se mají setkat s prezidentem Sergiem Mattarellou. Jejich koaliční vláda je podmíněna prezidentovým souhlasem s jejich koaliční smlouvou a kandidátem na premiéra.

Raketa dopraví na ISS tuny zásob. Z kosmodromu na ostrově Wallops v americké Virginii bude v 10.39 (SELČ) vypuštěna nosná raketa Antares. Na oběžnou dráhu vynese nákladní loď Cygnus společnosti ATK Orbital se třemi tunami zásob pro posádku Mezinárodní vesmírné stanice (ISS).

Pompeo představí koalici proti Íránu. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo představí poprvé od svého nástupu do úřadu zásady americké zahraniční politiky. Kromě jiného má oznámit detaily sestavované koalice proti íránskému režimu.

Nebezpečná skála u Krumlova. Lesy ČR dnes ráno zahájí práce na sanaci Barevné skály u Českého Krumlova, kde hrozí, že se odlomí asi tisícitunový blok. Státní plavební správa proto omezila provoz na Vltavě, vodáci projedou pod skálou pouze ve vzdálenosti do pěti metrů od levého břehu, propusť u pravého břehu se splouvat nesmí.