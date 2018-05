Dostane poslanec Pirátů trest za narážku na Čapí hnízdo? Řekl bych to znovu, trvá si na svém

PRAHA Toto úterý se začne hrát o to, jestli se rozjede proces, na jehož konci může být pokuta v řádu desítek tisíc korun pro poslance České pirátské strany Mikuláše Peksu. Od premiéra v demisi Andreje Babiše vzešel impuls, aby příslušný výbor sněmovny zahájil s Peksou disciplinární řízení. Podle Babiše se pirátský poslanec vzepřel sněmovnímu řádu, když v zahraničí mluvil o kauze Čapí hnízdo. Kriminalisté v ní stíhají Babiše pro možný dotační podvod.

Mandátový a imunitní výbor si nad Babišovým návrhem sedne krátce po poledni. Úlohou výboru bude zvážit, zda je na místě pirátského poslance vystavit disciplinárnímu řízení. Pokud se na takovém postupu shodne, pirátský poslanec může v krajním případě přijít až o jeden měsíční plat. Dohromady by mohla Peksu jeho slova vyjít na zhruba 75 tisíc korun.

„Výbor se seznámí s žádostí a posoudí ji z hlediska řady věcí, zejména podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny, zda se na tu ni vztahuje indemnita,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz očekávaný postup předseda výboru Stanislav Grospič. Podle jeho slov není vyloučené, že s kolegyněmi a kolegy o (ne)zahájení řízení rozhodne ještě na úterní schůzi.

Jádrem sváru mezi Babišem a Peksou jsou výroky pirátského poslance z konce března, které zazněly během rokování delegace českého zahraničního výboru ve Švédsku s tamějším výborem pro evropské záležitosti. Představitelé obou zemí se v rámci debaty o rozpočtovém výhledu Evropské unie dotkli tématu reformy evropské zemědělské politiky.

Babiš: je to urážka a poškozuje to Česko

Peksa v této souvislosti zmínil, že Babiš je trestně stíhaný v kauze Čapí hnízdo. Kriminalisté mají za to, že byl ústřední postavou skupiny, která se podvodným způsobem dostala k dotaci ve výši 50 milionů korun na vybudování farmy Čapí hnízdo. Farma je součástí holdingu Agrofert, jenž náleží do Babišova svěřenského fondu. Peksa později uvedl, že v takové situaci by premiér neměl mít vliv na evropskou dotační politiku.

Babiš jeho slova zavnímal jako osobní urážku, současně prý Peksovo prohlášení ubližuje reputaci České republiky v zahraničí. „Dle vyjádření člena delegace Králíčka (poslanec ANO Robert Králíček) byli švédský velvyslanec i jeho zástupce značně zaskočení daným vyjádřením a následně, neoficiálně po jednání, označili tento výstup za neprofesionální a poškozující Českou republiku,“ uvedl Babiš v návrhu, z něhož citoval server aktualne.cz.

„Pokud nechce, aby se o tom v zahraničí takto mluvilo, jediným logickým krokem by bylo na funkci premiéra rezignovat. Vynucovat mlčenlivost poslanců disciplinárními řízeními je nesmysl,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz poslanec Peksa, jak o Babišově návrhu smýšlí. Současně prý zmínkou o kauze Čapí hnízdo nelze poškodit Česko, když o premiérově stíhání každý ví.



Sám Peksa ostatně připustil, že výprava do Švédska nebyla jediná příležitost, kdy o premiérově střetu se zákonem mluvil. „Řekl bych to znovu. A ostatně jsem to řekl i několika dalším diplomatům, se kterými jsem se od té doby setkal. Trestní stíhání českého premiéra není nic tajného, probíráme to jako jeden z faktorů určujících českou politiku,“ dodal.

Peksův osud závisí na většině ANO, SPD a KSČM

Disciplína poslanců V minulém volebním období mandátový a imunitní výbor obdržel celkem 15 podnětů k zahájení disciplinárního řízení. Nejčastějším důvodem byla urážka kolegy či přestupek. Ve třinácti případech na řízení nedošlo.

Pouze v jednom řízení proběhlo. Šlo o lídra TOP 09 Miroslava Kalouska, jemuž roku 2014 výbor nařídil, aby se poslanci KSČM Zdeňku Ondráčkovi omluvil za označení komunistický fízl. Kalousek odmítl.

Předloni pak poslanec tehdejšího hnutí Úsvit Zdeněk Šarapatka spáchal přestupek rychlou jízdou.

V tomto volebním období zatím projednával výbor jeden podnět, disciplinární řízení nezahájil.

Výbor může v rámci řízení hříšníkovi nařídit, aby se omluvil, nebo mu uložit pokutu až do výše jednoho platu. Potrestaný poslanec se může odvolat na plénum Sněmovny, která by pak rozhodla o definitivním výsledku řízení.

Úterní sezení výboru by se mělo obejít bez účasti obou hlavních aktérů, alespoň podle informací serveru Lidovky.cz dosud nedostali pozvánku. Výsledek rokování nechce Babiš předjímat. „Výboru jsem dal podnět a je pouze v jeho kompetenci, zda po vyhodnocení konkrétních okolností případu přistoupí k zahájení disciplinárního řízení,“ uvedl pro Lidovky.cz.

Peksův osud v tomto příběhu třímá v rukou dohromady 19 poslanců, z nichž většina jedenácti zákonodárců náleží k ANO, KSČM a SPD. Zmíněné strany ve Sněmovně už několikrát prokázali společnou vůli. „Myslím, že hodně závisí na postoji SPD, jestli si v danou chvíli budou chtít vyřizovat účty spíše s panem premiérem nebo se mnou,“ naráží Peksa na to, že SPD může mít na Babiše spadeno kvůli odmítnutí společné vlády.

Andrej Babiš je v kauze Čapí hnízdo jedním ze sedmi obviněných lidí. Na počátku vyšetřování si však usnesení o zahájení stíhání převzalo jedenáct podezřelých. Nicméně dozorující státní zástupce u čtyř z nich počátkem května stíhání zrušil, protože důkazy podle něj neodpovídaly verzi policie. Mezi čtveřicí očištěných je i šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.