Dotační krach za 300 milionů: místo ‚Silicon Valley‘ skladové haly, neseděly ani účty

LIBOUCHEC/PRAHA V kauze krachujícího vědecko-technologického kampusu Nupharo Park stejnojmenné firmy podalo ministerstvo průmyslu a obchodu trestní oznámení. Resort uvolnil pro projekt 300 milionů korun, jenže společnost skončila v úpadku. Oznámení mimo jiné vyplynulo z takzvané veřejnosprávní kontroly, kterou ministerstvo provedlo. Serveru Lidovky.cz se nyní povedlo získat závěrečnou zprávu kontroly. Dokument vedle dalšího dokládá, že se projekt se během realizace nedržel pravidel.

Kampus vyrostl poblíž obce Libouchec nedaleko Ústí nad Labem na podzim 2015. Podle předpokladů se v něm měla propojit podpora veřejného sektoru i soukromých investorů tak, aby přicházel s technologickými patenty, prosperoval v oblasti čistých technologií a současně se stal zázemím pro rozvíjející se firmy. Jenže žádného z těchto cílů se dosáhnout nepodařilo, firma je naopak od března v konkurzu.

Serverem Lidovky.cz získaná závěrečná zpráva z veřejnosprávní kontroly přináší částečnou odpověď, proč se tak stalo. Kontrolu spustil resort na podzim 2016, kdy měl Nupharo Park za sebou první insolvenční řízení, čelil exekuci na podnět zhotovitele areálu, firmy Moravostav, a hlavně byl po vnitřní roztržce, jež vyústila v odchod autora záměru, developera Milana Gánika, a stěžejního partnera projektu, švýcarské firmy ABB. Konflikt odehnal další investory.

Patrně nejvážnějším zjištěním ministerských kontrolorů je, že povaha vystavěného areálu není v souladu s jeho deklarovaným účelem. „Objekty byly vybudovány jako skladové a výrobní haly. To však neodpovídá původnímu záměru projektu vybudovat prostory, ve kterých bude probíhat výzkum a vývoj,“ stojí v závěrečné zprávě. K takovému poznatku dovedly auditory dokumenty, které jsou součástí stavebního řízení.

Kontroloři se soustředili i na to, zda má firma efektivní plán na finanční ozdravení, jenž by vedl k záchraně projektu. V první fázi dostali jen schematický náčrt bez tvrdých čísel. Prověrka také narážela na to, že firma nebyla schopna předložit doklady za proinvestované peníze. „Během kontroly příjemce dotace předkládal zaúčtování několikrát, pokaždé neodpovídalo skutečně vynaloženým způsobilým výdajům,“ stojí ve zprávě.

‚Objekty jsou ve fázi zkušebního provozu‘

Z dokumentu dále vyplývá, že kampus byl pronajatý z pouhých 45 procent své kapacity. V areálu působí dohromady jen šest firem. Přičemž Nupharo Park doložil nájemní smlouvu jen ke čtyřem z nich. Vedle toho se pokoušel přes ministerskou prověrku projít tím, že jako plnohodnotnou součást areálu respektující původní plány prezentoval nedostavěný hotel a fitness centrum.

Ačkoliv poslední splátku dotace obdržel Nupharo Park v prosinci 2015, dodnes neabsolvoval kolaudační řízení. „Vystavěné objekty jsou ve fázi zkušebního provozu. Z předloženého popisu činností současných nájemců vyplývá, že v areálu Nupharo Park neprobíhá výzkumná ani vývojová činnost,“ zní hlavní závěr kontroly dokončené letos v únoru. Podle zprávy porušil Nupharo Park šest podmínek, které se zavázal po poskytnutí dotace dodržovat.

Server Lidovky.cz se snažil kontaktovat současné představitele Nupharo Park, ale přes opakované pokusy se to nepodařilo. Autor projektu Milan Gánik ale jeden ze závěrů ministerstva zpochybňuje. „Technologie tam jsou. Ale inkubátor není o budovách, bylo to o start-upech, které by se do budov nastěhovaly,“ uvedl pro Lidovky.cz s tím, že navzdory tvrzení resortu by objekty po obsazení patřičnou firmou mohly jako vývojové centrum sloužit.

Resort podnět na OLAF nakonec nepodal

Jak šel čas s Nupharo Park 1. 2. 2013 Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o poskytnutí dotace pro projekt vědecko-technologického parku Nupharo dotaci ve výši 300 milionů korun, resort tehdy řídil Martin Kuba (ODS).

20.6. 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo o další dotaci pro navazující projekt firmy Nupharo Park, tentokrát ve výši 50 milionů korun. Záměr se nakonec nerealizoval.



20. 7. 2015 Během finiše stavebních prací navštívila areál delegace v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem.

16. 8. 2016 Firma Nupharo Park na sebe podala insolvenční návrh, její závazky po splatnosti tehdy překračovaly částku 400 milionů korun, soud insolvenci v lednu 2017 zastavil.



22. 5. 2017 Zhotovitel areálu Moravostav podal na Nupharo Park insolvenční návrh kvůli pohledávce přes 300 milionů.



17.1. 2018 Městský soud v Praze rozhodl o úpadku firmy.

1.3.2018 Městský soud v Praze poslal firmu Nupharo Park do konkurzu, následovat by měl rozprodej jejího majetku.

Ministerstvo vedle veřejnosprávní kontroly zaměřené na Nupharo Park zadalo ještě vnitřní audit, jenž měl prověřit úroveň dohledu během proplácení dotace. Podle něj resort v dozoru selhal. „Poskytovatel dotace při proplácení žádosti o platbu nekontroloval, zda příjemce plní podmínky poskytnutí dotace,“ sdělila už dříve serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová. Platby se podle ní měly zastavit.

Výsledkem auditu je trestní oznámení pro podezření z poškození finančních zájmů Evropské unie. Z dikce resortu vyplývá, že na základě podání má policie prověřit, zda jeho úředníci při dozoru nespáchali trestný čin. Ohlášený podnět Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) pak ministerstvo nakonec nepodá. OLAF už předběžné šetření provedl. Výstupem je, že tuzemské orgány mají k rozkrytí kauzy lepší podmínky.

Finanční potíže Nupharo Park dosáhly vrcholu letos v lednu. Městský soud v Praze tehdy poslal firmu kvůli předluženosti do úpadku. Následně věřitelé nepřijali plán reorganizace, soud proto v březnu vyhlásil konkurz. Majetek společnosti by se měl rozprodat, aby se z výnosu alespoň částečně uspokojily nároky věřitelů. V tuto chvíli si dvacet věřitelů nárokuje miliardu korun. Insolvenční správkyně bude ještě přezkoumávat, které jsou oprávněné.

Přezkumné řízení je ve výše uvedené souvislosti naplánované na 29. května. Na jednání se má mimo jiné vyjasnit, jaká je aktuální finanční kondice Nupharo Park. „Zpráva insolvenční správkyně o její dosavadní činnosti a zpráva o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu,“ zní jeden z bodů jednání, jak ho schválil soudce pražského městského soudu Jiří Rada.

‚Projekt nebude generovat zisk‘

Po odchodu Milana Gánika zaujala hlavní roli v příběhu záchrany projektu členka představenstva mateřské firmy Nupharo Park matematička Jana Ryšlinková, která byla s Gánikem u vzniku nápadu. Vedle ní měl pomoci kampus zvednout ze dna podnikatel Stanislav Pavel z investiční skupiny Perseus Group, která se záchraně podobných projektů věnuje. Jenže oba v avizované snaze uchovat životaschopnost kampusu zatím selhávají.

„Dlužník nebude schopen při svém současném provozu a zejména při rozsahu pronájmu nemovitých věcí v dohledné době generovat takový zisk, z něhož by bez obtíží své splatné či dosud nesplatné závazky vůči věřitelům uhradil,“ konstatoval v lednu při rozhodnutí o úpadku soudce Rada. Podnikatel Pavel přitom tvrdil, že do konce roku 2017 se areál zcela zaplní a jeho kapacity se budou využívat beze zbytku.

Na krachu Nupharo Park tratí i Česká republika. Zmařenou evropskou dotaci bude muset s největší pravděpodobností dorovnat ze svého. Ačkoliv finanční úřad může po firmě začít vymáhat poskytnuté peníze zpět, vzhledem k finančnímu stavu Nupharo Park je prakticky vyloučené, že by se k nim dostal. Stát navíc v dané situace nemá před ostatními věřiteli v insolvenčním řízení přednost.