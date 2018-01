Komunisté ho ve vězení týrali, nakonec ho nechali umřít. Disident teď dostane medaili

PRAHA Pavel Wonka byl posledním člověkem, který represe komunistického režimu zaplatil životem. Za mříže ho dostala jeho soustavná kritika, kterou tehdejšímu zřízení věnoval. Nakonec zemřel ve vězení kvůli zanedbání lékařské péče. Třicet let po smrti se nyní dočká ocenění za svůj odboj, vedle něj obdrží poctu i jeho bratr Jiří. Ministerstvo obrany rozdá vyznamenání v únoru.

„Pavel Wonka udržoval pravidelné kontakty s osobami z okruhu Charty 77 a VONS a vykonával dlouhodobou, soustavnou a významnou činnost spočívající ve veřejných vystoupeních kritizujících hospodářskou, politickou a sociální situaci v komunistickém Československu,“ sdělil serveru Lidovky.cz Jakub Fajnor z tiskového oddělení ministerstvo obrany, jenž se rozhodlo Wonkovi vydat osvědčení o účastnictví na odboji a odporu proti komunismu.

Do zápasu s minulým režimem se Wonka pustil v polovině 80. let. Jeho nejvýraznějším počinem byla roku 1986 snaha kandidovat podle tehdy platných zákonů do Federálního shromáždění, spolu s ním usiloval o kandidaturu i jeho bratr Jiří. Komunisté jejich snahu zatrhli, oba je místo mezi politické zástupce lidu poslali do vězení. Pavel Wonka si za to odseděl 21 měsíců, dohromady strávil v totalitních celách přes tři roky.

Průběh procesu kvůli své kandidatuře zachytil v několika esejích s právní tematikou, které pojednal jako polemiku s komunistickou justicí. Právě tato část Wonkova vzdoru se všeobecně nejvíce cení. „Jeho příběh byl výjimečný v určité zarputilosti a způsobu, jakým se rozhodl proti režimu vystupovat. Využíval legální prostředky jako petiční právo, stížnosti a kandidaturu do Federálního shromáždění, což považuji za mimořádný čin,“ přiblížil serveru Lidovky.cz respektovaný historik Petr Blažek.

Kvůli násilí od dozorců držel Wonka hladovku

Podle něj osobitý disident v podstatě doložil to, že komunisté se nedrželi ani vlastních zákonů. „V praxi ukázal, že parlament v komunistickém režimu nehraje žádnou roli. Jeho příběh ukazuje, že pokud někdo důsledně trval na všech možnostech, který mu komunistický režim dával, tak to stejně vedlo k represi a velkému střetu s režimem,“ podotkl Blažek, který vyznamenání pro oba Wonky vítá.

Jiří Wonka byl svému bratrovi v jeho protirežimních aktivitách velkou oporou, mnohdy jako v případě úsilí proniknout do Federálního shromáždění stál dokonce po jeho boku. Za minulého režimu si odseděl rok. Na rozdíl od svého bratra konfrontaci s totalitní mocí přežil. Pavel Wonka při uvěznění za kandidaturu čelil opakovanému násilí ze strany dozorců, na protest proti takovému zacházení držel hladovku.

Poslední pobyt za mřížemi v roce 1988 nepřežil. Do cely putoval kvůli údajnému nedodržení podmínek ochranného dohledu, už tehdy byl ve špatném zdravotním stavu. Kvůli odepření lékařské péče 26. dubna 1988 zemřel. Stal se tak posledním člověkem, který v komunistických celách přišel o život. Jeho pohřbu se zúčastnilo přes 2 tisíc lidí z prostředí Charty 77, Jazzové sekce či Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných (VONS).

‚Je škoda, že se toho nedožila matka‘

„Znamená to pro mě hodně, i když to bratrovi není nic platné. Ale je to alespoň zadostiučinění. Mám radost, něco jsme se bratrem nabojovali,“ reagoval pro server Lidovky.cz na ocenění pro sebe a svého bratra Jiří Wonka, který o odkaz sourozence důsledně pečuje. „Škoda že se toho nedožila matka. „Ona nesla ten kříž, když měla oba syny zavřené a o jednoho přišla. Byla statečná,“ poznamenal.

Protikomunistické osvědčení Osvědčení pro účastníky odboje a odporu proti komunismu začalo ministerstvo obrany udělovat v roce 2012, dodnes se ho dočkalo 1475 lidí. Naposledy je zástupci resortu předávali 9. října loňského roku, další se koná letos 26. února.

Oceněný bojovník proti totalitní moci dostává odznak, dekret a částku 100 tisíc korun, 50 tisíc pak v případě ocenění in memoriam získají pozůstalí odbojáře.

Ministerstvo obrany posuzovalo zásluhy obou mužů od roku 2011. V případě Pavla Wonky nechalo prověřit na desetitisíce stran dokumentů, v nichž jsou jeho aktivity zaznamenané. Resort se také musel postavit k nařčení, že Pavel Wonka spolupracoval s StB. Sepětí s StB by přitom vydání osvědčení vyloučilo. Informace o těchto kontaktech vzešly z prostředí bývalých příslušníků StB, ve svém dokumentu je navíc tematizovala i filmařka Libuše Rudinská.

Všechno ale zůstalo v rovině spekulací, protože údajné spojení Pavla Wonky s StB nikdo neprokázal. „Nenašel se žádný konkrétní dokument, který by dokládal jeho udávání. Nebyla tak žádná překážka k udělení osvědčení, je zcela na místě,“ poznamenal k tomu historik Blažek. Jiří Wonka si obě vyznamenání převezme spolu s dalšími oceněnými z rukou představitelů ministerstva obrany 26. února.