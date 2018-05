Drábová: Látky zvané novičoky se v Česku nevyráběly. Syntetizovat se mohly mikrogramy, A230 v Salisbury nebyla

PRAHA Prezident Miloš Zeman chtěl vysvětlit „českou výrobu“ látek přezdívaných novičoky. Místo vysvětlení však vnesl do kauzy ještě větší chaos. Jeho tvrzení, že u nás byl vyráběn „novičok“ je v rozporu se stanoviskem ministerstva obrany. Mezinárodní úmluvy totiž mikrosyntézu několika mikrogramů za výrobu nepovažují. „Nemáme z našich kontrol a deklarací Vojenského výzkumného ústavu informace o tom, že by s těmito látkami pracovali,“ řekla Lidovky.cz Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Chaos kolem novičoku Takzvaný novičok (jde o přezdívku, ne oficiální název) je skupina látek nazvaných A230, A232, A234, A242 a A262. Dodal, že když se pracuje na výrobě takového jedu, vzorky se číslují vzestupně a ty vhodné se vybírají dál. Výzkumníci pracující na novičoku tak mohli začít třeba jednoduchým vzorcem A1 a skončit třeba u nejsložitějšího A300. Obecně se jako novičok podle Daniela Juna z brněnské Univerzity obrany označuje skupina látek, které byly údajně vyvíjeny v bývalém Sovětském svazu v rámci tajného programu s kódovým označením "Foliant". Vzorečky těchto nervově paralytických látek vynesli na světlo lidé do programu zaangažovaní, oficiálně je ale nikdo nepotvrdil.Vzorce jsou podle Juna dostupné na webu, například v internetové encyklopedii Wikipedii. Upozornil ale, že vzhledem k tomu, že vzorec novičoku oficiálně nikdo nepotvrdil, může mít novičok vzorec naprosto jiný než ty, které jsou na internetu. Doplnil, že jen u typu A234 (použitého v Salisbury) jsou na webu vzorce hned dva.



„Závěr je, že u nás byl vyráběn a testován novičok, byť v malém množství a poté zničen. Je pokrytectví předstírat, že tomu tak nebylo,“ prohlásil prezident ve čtvrtek na TV Barrandov. Zemanovi podle jeho slov nevadí, že se tak dělo, za pokrytecký považuje předstírat, jako by se nic takového nedělo. „Lžeme si do vlastní kapsy,“ uvedl.



Lidovky.cz: Co přesně má Státní úřad pro jadernou bezpečnost do činění s chemickými zbraněmi - tedy i nervově paralytickými látkami s přezdívkou novičok?

Kontrolujeme dodržování závazků České republiky co se týká smlouvy o nešíření a zničení chemických zbraní. SÚJB je kontrolní instituce. Aby to bylo jasné: žádné chemické zbraně nevyrábí.

Lidovky:cz: Zjistili jste při vašich kontrolách, že by se v Česku vyráběl „novičok“?

Ne. Nemáme z našich kontrol a deklarací Vojenského výzkumného ústavu informace o tom, že by s těmito látkami pracovali. A to ani při mikrosyntézách. Řeknu k tomu jedno ale: mohlo být syntetitzováno malinkaté množství, které bylo však při testování zničeno. Detekční přístroj si nabere vzorek a ten přestává existovat. O této mikrosyntéze nám říkat nemusejí.

Lidovky.cz: Jak často vám instituce deklarace zasílají?

Každoročně. Prakticky každoročně i probíhají kontroly.



Lidovky.cz: Bavíme se o fyzické kontrole, nebo jen o kontrole dokumentace?

Když má inspektor pocit, že je to potřeba, může si objednat laboratoř, která tam jede a udělá stěry na pracovišti. Může to tedy dojít až do analýzy vzorků.



Lidovky.cz: A v minulosti jste dostali zprávy o výrobě „novičoků“?

Co jsme byli schopni dohledat za posledních dvacet let, tak šlo spíše o teoretické práce. A i Rusové zmiňovali v článcích o „novičoku“ v Česku otevřené zdroje a ty všechny mluví o teoretických pracech. Ale bylo by divné, kdyby tu mikrosyntézy neprobíhaly, musíme „učit“ detekční přístroje na tyto látky, aby je byly schopné naměřit. Ale jak jsem říkala, tím „naučením“ ten malinkatý vzorek zničíte. Je to destruktivní analýza.



Lidovky.cz: Prezident Zeman ve čtvrtek řekl, že se u nás „vyrobila“ látka A230, podle Britů a Organizace pro zákaz chemických zbraní se Sergeje Skripala a jeho dceru Juliji v Salisbury pokusili otrávit látkou A234. Patří obě látky do skupiny s přezdívkou novičok?

Tuto přezdívka mají. Ale A230 a A234 jsou mezi sebou chemicky zásadně odlišné. Není to tak, že by to byla velmi příbuzná látka.



Lidovky.cz: OPCW v pátek uvedla, že v Salisbury bylo použito 50-100 gramů „novičoku“. Kolik gramů se syntetizuje při mikrosyntéze?

Jde o mikrogramy.



Lidovky.cz: Co je tedy přesně novičok?

Nelze jednu látku označit jako novičok. Už to jméno říká, že jde o nové sloučeniny. Některé z nich fungují lépe, jiné hůře, jiné vůbec - pro ten účel, pro který se syntezizovali. Novičok je skupina několika - až deseti látek. Z hlediska chemických vlastností jsou mezi nimi dost podstatné rozdíly.



Lidovky.cz: Rusko dokonce řeklo, že nic s názvem „novičok“ oni ani SSSR nevyráběli. Je to podle vašeho osobního názoru jenom „mlžení“?

Novičok oficiálně neexistuje, správný název těch látek ani já - pitomej jadernej inženýr - neumím vyslovit (úsměv). Je to hra se slovy. Použiji jako parafrázi název jednoho filmu: Vysoká hra patriotů.