Drahoš by Babiše nejmenoval premiérem, ani kdyby ho navrhl předseda sněmovny Vondráček

Drahoš by chtěl, aby účast byla alespoň stejná jako v prvním kole voleb. Požádal všechny, komu záleží na budoucnosti země, aby šli volit. Odvolil v Lysolajích. Jiří Drahoš by jako prezident nejmenoval šéfa ANO Andreje Babiše do funkce premiéra, ani kdyby mu ho v případném třetím pokusu o složení vlády navrhl šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO). Drahoš to dnes řekl krátce před otevřením volebních místností v rozhovoru pro Český rozhlas. Protikandidát a současný prezident Miloš Zeman pozvání do diskuse nepřijal.